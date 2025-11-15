De De Pyaar De 2 Box Office: शनिवार को बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ी अजय की मूवी, 2 दिन में छप्परफाड़ हुई कमाई
De De Pyaar De 2 Box Office Day 2: 'सन ऑफ सरदार 2' भले ही फैंस का दिल न जीत पाई हो, लेकिन अजय देवगन की रोमांटिक लव स्टोरी 'दे दे प्यार दे 2' को बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी शुरुआत मिली है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ से शुरुआत करने वाली मूवी के कलेक्शन में शनिवार को उछाल आया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार के बाद अजय देवगन की फिल्मों के सीक्वल बैक टू बैक रिलीज हो रहे हैं। 1 अगस्त को उनकी कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 आई थी और अब तीन महीने बाद ही उनकी एक और सफल फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का सीक्वल रिलीज कर दिया गया है।
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' बीते दिन 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को शुक्रवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी शुरुआत मिली थी। अब मूवी के शनिवार का कलेक्शन भी सामने आ चुका है। दूसरे दिन मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली।
दे दे प्यार दे 2 की लगी शनिवार को नैया पार
अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर 'दे दे प्यार दे-2' की कहानी एक 27 साल की लड़की और एक 52 साल के तलाकशुदा आदमी की लव स्टोरी है। इस फिल्म में रोमांस के साथ-साथ अजय देवगन और आर माधवन की जोड़ी ने मिलकर कॉमेडी का तड़का लगाया है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है।
शुक्रवार को तकरीबन 8 करोड़ से ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म के मेकर्स ने शनिवार को राहत की सांस ली, क्योंकि फिल्म के कलेक्शन में काफी उछाल आया है। सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन शनिवार को तकरीबन सिंगल डे में 10.14 करोड़ की कमाई अब तक कर ली है। हालांकि, ये फिल्म के अर्ली कलेक्शन है और सुबह तक ये कमाई और भी बढ़ सकती है।
इतने करोड़ के बजट में बनी है दे दे प्यार दे 2
अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने दो दिनों के अंदर 18.89 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली है। इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन पहले दिन 14.5 करोड़ के आसपास पहुंचा है। सिर्फ विदेशों में ही पहले दिन मूवी ने 4 करोड़ के आसपास की कमाई की है।
आपको बता दें कि अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की 'दे दे प्यार दे-2' का बजट 100 करोड़ के आसपास का है। जिस तरह से ये फिल्म दौड़ रही है, उससे हो सकता है मूवी जल्द ही ये कमाई कर ले।
