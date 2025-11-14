De De Pyaar De 2 Collection Day 1: पहले दिन अजय देवगन की फिल्म को मिला भरपूर प्यार, ओपनिंग डे पर हुई नोटों की बारिश
De De Pyaar De 2 Collection Day 1: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म दे दे प्यार दे 2 आखिरकार थिएटर्स में रिलीज हो गई है। पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, आइए जानते हैं फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी दे दे प्यार दे 2019 में रिलीज हुई थी, फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था और फिल्म सफल रही थी। अब इसी का सीक्वल दे दे प्यार दे 2 ने 14 नवंबर को थिएटर्स में दस्तक दी है। इसमें पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया गया है और उसी कॉमेडी-रोमांस से दिल जीतने की कोशिश की गई है। अब पहले दिन यह दर्शकों का कितना दिल जीत पाई यह तो बॉक्स ऑफिस आंकड़े ही बताएंगे।
दे दे प्यार दे 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
De De Pyaar De ने 2019 में भारत में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था और अब सीक्वल से भी इसी तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। दे दे प्यार दे 2 के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर 8.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जो कि एक बेहतरीन शुरुआत है। फिल्म के पास यह वीकेंड है जिसमें वह कमाई की अच्छी रफ्तार पकड़ सकती है। शनिवार और रविवार को फिल्म से बेहतर कमाई की उम्मीद होगी।
अजय देवगन-आर माधवन खड़े हैं आमने सामने
दिलचस्प बात यह है कि अजय और रकुल दे दे प्यार दे 2 में आशीष मेहरा और आयशा खुराना के अपने किरदारों को दोहरा रहे हैं। जहां एक ओर फैंस उनके ऑन-स्क्रीन रोमांस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहीं आर माधवन के साथ अजय की जोड़ी भी काफी दिलचस्पी पैदा कर रही है। पिछली बार रकुल को तबू का सामना करना पड़ा था जो कि अजय देवगन की पत्नी का रोल करती हैं। वहीं इस फिल्म में अजय को इशिका के पापा यानि आर माधवन से उलझना होगा।
अजय और आर माधवन के इस फेस ऑफ ने दर्शकों के बीच दिलचस्पी बढ़ा दी है। आर माधवन और गौतमी कपूर जैसे कलाकारों के टीम में शामिल होने से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। हर कलाकार कहानी में एक अनोखा अंदाज लेकर आता है।
दे दे प्यार दे का आएगा तीसरा पार्ट!
इस बीच, 'दे दे प्यार दे' में मुख्य भूमिका निभाने वाली तब्बू 'दे दे प्यार दे 2' का हिस्सा नहीं हैं। लव रंजन ने बताया, "उम्मीद है कि तीसरा भाग जरूर बनेगा। पहले भाग में हम लड़के के घर गए थे। अब हम लड़की के घर गए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम दोनों परिवारों को भी मिलवाएंगे।"
फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, जावेद जाफरी, आर माधवन, गौतमी कपूर जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है।
