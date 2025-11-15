De De Pyaar De 2 Box Office: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छाए अजय देवगन, धांसू रहा कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अजय देवगन, रकुलप्रीत और आर माधवन स्टारर दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2 Collection) रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म इसी नाम से आई साल 2019 की फिल्म का सीक्वल है। वहीं फिल्म के पहले दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। अजय देवगन का ये इसी साल दूसरा सीक्वल है। आइए समझते हैं बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा उनका दिन।

क्या है फिल्म की कहानी? फिल्म का निर्देशन किया है अंशुल शर्मा ने। कहानी शुरू होती है 27 साल की आयशा (रकुल प्रीत सिंह) से जिसे फिल्म में अपनी उम्र से दोगुने उम्र के इंसान 52 साल के तलाकशुदा एनआरआई इन्वेस्टर आशीष मेहरा (अजय देवगन) से प्यार हो जाता है। इस रिश्ते के लिए वो अपने माता-पिता और परिवार को मनाना की कोशिश करती है वहीं उसके घरवाले उसका दिल जीतने के लिए एक गबरू जवान मुंडे को ले आते हैं। अब इसी के बीच पूरी फिल्म की कहानी घूमती है। अंत में आयशा का दिल जीतकर उसे अपनी दुल्हनिया कौन बना पाएगा ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। आर माधवन भी अपने रोल में अच्छे लगे हैं।