De De Pyaar De 2 Box Office: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छाए अजय देवगन, धांसू रहा कलेक्शन
अजय देवगन, रकुलप्रीत और आर माधवन अभिनीत फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज हो गई है, जो 2019 की फिल्म का सीक्वल है। फिल्म ने पहले दिन दमदार ओपनिंग करते हुए बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। फिल्म में अजय, रकुल और आर माधवन के अलावा गौतमी कपूर, इशिता दत्ता, जावेद जाफरी और मीजान जाफरी नजर आए। जानिए पहले दिन का कलेक्शन।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अजय देवगन, रकुलप्रीत और आर माधवन स्टारर दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2 Collection) रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म इसी नाम से आई साल 2019 की फिल्म का सीक्वल है। वहीं फिल्म के पहले दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। अजय देवगन का ये इसी साल दूसरा सीक्वल है। आइए समझते हैं बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा उनका दिन।
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म का निर्देशन किया है अंशुल शर्मा ने। कहानी शुरू होती है 27 साल की आयशा (रकुल प्रीत सिंह) से जिसे फिल्म में अपनी उम्र से दोगुने उम्र के इंसान 52 साल के तलाकशुदा एनआरआई इन्वेस्टर आशीष मेहरा (अजय देवगन) से प्यार हो जाता है। इस रिश्ते के लिए वो अपने माता-पिता और परिवार को मनाना की कोशिश करती है वहीं उसके घरवाले उसका दिल जीतने के लिए एक गबरू जवान मुंडे को ले आते हैं। अब इसी के बीच पूरी फिल्म की कहानी घूमती है। अंत में आयशा का दिल जीतकर उसे अपनी दुल्हनिया कौन बना पाएगा ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। आर माधवन भी अपने रोल में अच्छे लगे हैं।
यह भी पढ़ें- De De Pyaar De 2 Advance Booking : सन ऑफ सरदार 2 के बाद दोबारा किस्मत आजमाने उतरेंगे अजय देवगन
कितना रहा पहले दिन का कलेक्शन?
वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे वाले दिन 8.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ये एक कॉमेडी फिल्म है तो इस हिसाब से इसके कलेक्शन के बढ़ने की और भी ज्यादा उम्मीद है। वहीं बात फिल्म की पहली किस्त के पहले दिन के आंकड़ों की करें तो साल 2019 में आई इस फिल्म ने 10.41 करोड़ रुपये (पेड प्रीव्यू सहित) की ओपनिंग ली थी। इस हिसाब से ऐसा लगता है कि सीक्वल भी इस कमाई के आसपास पहुंच सकता है।
इसके अलावा पिछले कई दिनों से चल रही फिल्म 'द ताज स्टोरी', 'हक' और 'एक दीवाने की दीवानियत' को अजय देवगनकी फिल्म सिनेमा घरों से पूरी तरह से आउट करने की तैयारी में दिख रही है।
यह भी पढ़ें- De De Pyaar De 2 Review: फर्स्ट हाफ मस्त, सेकंड निकला पस्त... अजय-रकुल की लव स्टोरी में रह गई ये चूक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।