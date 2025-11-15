Ajay Devgn के चक्कर में जावेद जाफरी लिखने वाले थे अपनी आखिरी वसीयत, घबराहट में पत्नी को मिला दिया था फोन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर अभिनेता जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) पहली बार अजय देवगन (Ajay Devgn) के साथ साल 2019 में रिलीज फिल्म दे दे प्यार दे में काम किया था और अब दोनों हालिया रिलीज सीक्वल दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2) में जिगरी यार बने हैं।

हाल ही में जावेद जाफरी ने बताया कि एक बार फिल्म के सेट पर अजय देवगन ने उनके साथ कुछ ऐसा किया जिससे वह इतना डर गए थे कि अपनी आखिरी वसीयत भी लिख दी थी। जावेद उन सितारों में से एक हैं जो ड्रिंक और स्मोक से कोसों दूर रहते हैं। ऐसे में जब उन्होंने पहली बार भांग पी तो उनकी हालत खराब हो गई थी।