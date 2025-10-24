Shah Rukh Khan थे 'कंपनी' मूवी के लिए पहली च्वॉइस, अजय देवगन ने इस वजह से कर दिया था रिप्लेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2002 में रिलीज हुई कंपनी मूवी अजय देवगन के करियर की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म में अभिनेता ने एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी और उन्हें इस कैरेक्टर में काफी पसंद किया गया था। मगर क्या आपको पता है कि राम गोपाल वर्मा निर्देशित कंपनी मूवी के लिए अजय देवगन से पहले शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) को चुना गया था।

जी हां, कंपनी मूवी में मलिक के किरदार के लिए शाह रुख खान पहली च्वॉइस थे। इस बात का खुलासा खुद फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने किया है। उनका कहना है कि उन्होंने शाह रुख के साथ कहानी भी डिस्कस कर ली थी और वह इसे करने के लिए राजी भी हो गए थे।

सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने बताया कि उन्होंने कंपनी मूवी के लिए शाह रुख से मुलाकात की थी और वह इस फिल्म को करने के लिए इंट्रेस्टेड थे। मगर जैसे ही वह उनसे मीटिंग करके निकले, उन्हें एहसास हुआ कि यह किरदार उनके लिए नहीं बना। बकौल निर्देशक-

मेरा पहला ख्याल शाह रुख खान को कास्ट करने का था। मैं उनके पास गया और उन्हें कहानी सुनाई और उन्हें इसमें दिलचस्पी भी थी। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगा कि शाह रुख की नेचुरल बॉडी लैंग्वेज बहुत एनर्जेटिक है, वह एक लाइव वायर की तरह हैं। मलिक के कैरेक्टर का आइडिया एक शांत, आरामपसंद और सोचते समय ठंडे दिमाग वाले इंसान का था। मुझे लगा कि शाह रुख की नेचुरल एनर्जी इसके खिलाफ जाएगी। शाह रुख को शांत दिखाना उनके और फिल्म दोनों के साथ नाइंसाफी होगी।

क्यों अजय देवगन को किया कास्ट?

राम गोपाल वर्मा ने बताया कि वह जैसे ही शाह रुख से मिलकर निकले उन्होंने अजय देवगन से फिल्म के बारे में बात की और उन्हें कास्ट करने का फैसला किया। उन्होंने कहा-

मुझे लगता है कि एक परफॉर्मिंग एक्टर होता है और एक एक्टर होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि एक दूसरे से बेहतर है, बस यह एक्टिंग का एक अलग स्टाइल है। शाह रुख जैसे आदमी को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर उसे किसी अलग तरह के कैरेक्टर में फिट करने की कोशिश करेंगे, वह काम नहीं करेगा लेकिन अजय उस रोल के लिए नैचुरली सही थे, वह बहुत शांत हैं। तभी मैंने अजय को कास्ट करने का फैसला किया। मेरी SRK से सिर्फ एक मीटिंग हुई थी और उसी में मुझे एहसास हो गया था कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं।

राम गोपाल वर्मा ने यह भी रिवील किया कि कंपनी में विवेक ओबेरॉय के रोल के लिए पहले अभिषेक बच्चन को पसंद किया गया था लेकिन डेट इश्यू की वजह से वह यह मूवी नहीं कर पाए थे। इस गैंगस्टर ड्रामा में अजय देवगन के अलावा मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा बिस्वास जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में थे।

यह भी पढ़ें- Manoj Bajpayee के पैरों पर गिर पड़े थे अनुराग कश्यप, सत्या के दौरान ऐसी हो गई थी हालत