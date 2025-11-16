De De Pyaar De 2 Worldwide Collection: दुनियाभर में छाई दे दे प्यार दे 2, वर्ल्डवाइड हुई इतने करोड़ की कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दे दे प्यार दे 2 को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन जैसे कलाकारों से सजी इस रोमांटिक कॉमेडी मूवी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। कमाई के मामले में दे दे प्यार 2 ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में हम आपको दे दे प्यार 2 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके आधार पर आप ये जान पाएंगे कि दो दिन में इस मूवी ने अब तक ग्लोबली कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है।

वर्ल्डवाइड छाई दे दे प्यार दे 2 शुक्रवार को फिल्म दे दे प्यार 2 को थिएटर्स में रिलीज किया गया। ये मूवी साल 2019 में आई दे दे प्यार का ऑफिशियल सीक्वल है। माना जा रहा था कि कमाई के मामले में अजय देवगन की ये फिल्म अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। कुछ ऐसा ही कमाल दे दे प्यार 2 ने करके दिखाया है।

हालांकि, अभी भी एक हिट मूवी बनने के लिए दे दे प्यार 2 को बड़े कमबैक की जरूरत है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार को ये फिल्म कमाई के मामले में यूटर्न लेगी और धमाकेदार तरीके से कारोबार करके दिखाएगी। इसके अलावा बात की जाए दे दे प्यार 2 के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो वह 23 करोड़ के आस-पास रहा है।