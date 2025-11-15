Haq Box Office Collection Day 9: वीकेंड पर छाई 'शाह बानो' की कहानी, इमरान-यामी की फिल्म ने कमाए इतने करोड़
Haq Box Office Collection Day 9: शाह बानो केस पर बनी फिल्म हक ने वीकेंड ने कमाई में फिर से रफ्तार पकड़ ली है। आइए जानते हैं यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म ने शनिवार को कितनी कमाई की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। आज फिल्म ने थिएटर्स में 9 दिन पूरे कर लिये हैं। फिल्म के एक हफ्ते का कलेक्शन 14 करोड़ रुपये हो गया था। जिसके बाद इसकी कमाई में गिरावट देखी गई, लेकिन वीकेंड पर इसने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है।
हक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9
शाह बानो केस पर बनी फिल्म हक ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। इसके बाद दूसरे दिन इसने जबरदस्त बढ़त दिखाई और 3.35 करोड़ की कमाई की। तीसरे दिन भी फिल्म 3.85 करोड़ कमाए। हलांकि चौथे दिन इसकी कमाई में गिरावट हुई और फिर इसने 1 करोड़ के आसपास ही कमाई की। इसी के साथ इसका एक हफ्ते का कलेक्शन 14 करोड़ रुपये हो गया।
आंठवें दिन यानि शुक्रवार को इसने अब तक की सबसे कम कमाई की और 0.65 करोड़ रुपये कमाए, वहीं आज 9वें दिन फिर से बढ़त दिखाते हुए फिल्म ने अब तक 1.1 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इसी कलेक्शन के साथ फिल्म की टोटल कमाई 15.66 करोड़ रुपये हो गई है।
क्या है हक की कहानी?
ऐतिहासिक शाह बानो मामले से जुड़ी सच्ची घटनाओं से प्रेरित, "हक" इस साल की सबसे चर्चित अदालती ड्रामा फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। यह फिल्म अपने पति द्वारा अन्याय सहने के बाद न्याय की तलाश में एक महिला की भावनात्मक और कानूनी लड़ाई को गहराई से दर्शाती है और आस्था, कानून और लैंगिक समानता के विषयों को उजागर करती है। अपने संवेदनशील विषय और दमदार अभिनय के साथ, "हक" एक जटिल सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए चल रहे संघर्ष पर एक तीखा प्रहार करती है।
सुपर्ण वर्मा द्वारा निर्देशित और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में यामी गौतम एक महिला की भूमिका में हैं जो अपनी गरिमा और न्याय के लिए लड़ती है, जबकि इमरान हाशमी एक एडवोकेट और शाजिया बानो (यामी गौतम) के हसबैंड मोहम्मद अब्बास खान का किरदार निभाते हैं। फिल्म में शीबा चड्ढा भी एक मजबूत सपोर्टिंग रोल में हैं, जो कहानी में भावनात्मक गहराई और संतुलन जोड़ती हैं।
