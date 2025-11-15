Haq Box Office Collection Day 9: वीकेंड पर छाई 'शाह बानो' की कहानी, इमरान-यामी की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। आज फिल्म ने थिएटर्स में 9 दिन पूरे कर लिये हैं। फिल्म के एक हफ्ते का कलेक्शन 14 करोड़ रुपये हो गया था। जिसके बाद इसकी कमाई में गिरावट देखी गई, लेकिन वीकेंड पर इसने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है।

हक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 शाह बानो केस पर बनी फिल्म हक ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। इसके बाद दूसरे दिन इसने जबरदस्त बढ़त दिखाई और 3.35 करोड़ की कमाई की। तीसरे दिन भी फिल्म 3.85 करोड़ कमाए। हलांकि चौथे दिन इसकी कमाई में गिरावट हुई और फिर इसने 1 करोड़ के आसपास ही कमाई की। इसी के साथ इसका एक हफ्ते का कलेक्शन 14 करोड़ रुपये हो गया।

क्या है हक की कहानी? ऐतिहासिक शाह बानो मामले से जुड़ी सच्ची घटनाओं से प्रेरित, "हक" इस साल की सबसे चर्चित अदालती ड्रामा फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। यह फिल्म अपने पति द्वारा अन्याय सहने के बाद न्याय की तलाश में एक महिला की भावनात्मक और कानूनी लड़ाई को गहराई से दर्शाती है और आस्था, कानून और लैंगिक समानता के विषयों को उजागर करती है। अपने संवेदनशील विषय और दमदार अभिनय के साथ, "हक" एक जटिल सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए चल रहे संघर्ष पर एक तीखा प्रहार करती है।