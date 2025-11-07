Haq X Review: हिट या फ्लॉप! दर्शकों को कैसी लगी यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक'?
Haq X Review: एक हिस्टोरिकल केस से प्रेरित यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का ट्रेलर तो दमदार था। अब जानते हैं कि दर्शकों को बड़े पर्दे पर यह फिल्म कैसी लगी है। जानिए यहां।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम और इमरान हाशमी की लेटेस्ट रिलीज हक (Haq) इस वक्त सुर्खियों में है। जब से फिल्म का पहला लुक आया था, तभी से इसका इंतजार हो रहा था। अब आखिरकार मूवी भी सिनेमाघरों में आ गई है और जानते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग फिल्म के बारे में कैसा रिएक्शन दे रहे हैं।
सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी हक मूवी जिग्ना वोरा की लिखी किताब बानो : भारत की बेटी से प्रेरित है। फिल्म 1985 में सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित है जिसमें शाह बानो (Shah Bano Case) के हक में फैसला सुनाया गया था। यामी गौतम ने शाजिया बेगम और इमरान उनके पति अब्बास की भूमिका में हैं।
हक में यामी गौतम की बेस्ट परफॉर्मेंस
फिल्म की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक का कहना है कि हक में यामी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी गई थी। एक ने लिखा, "यामी गौतम की हक में परफॉर्मेंस ऐसी है जो करियर में एक बार ही मिलती है- रॉ, निडर और बिल्कुल यादगार। अपनी ही एक लीग में।"
The Performance of #YamiGautamDhar in #Haq is something that comes ONCE IN A CAREER — RAW, FEARLESS & ABSOLUTELY UNFORGETTABLE 🔥🔥— CineHub (@Its_CineHub) November 7, 2025
In a LEAGUE OF HER OWN 🙏🏻 @yamigautam @JungleePictures pic.twitter.com/eETbtoFaqC
दिल पर असर करती है हक की कहानी
एक यूजर ने कहा, "कुछ फिल्में आपको खुश करने की कोशिश नहीं करतीं। वे आपको जगाने की कोशिश करती हैं। हक उनमें से एक है। दमदार राइटिंग, शानदार डायरेक्शन और ऐसी परफॉर्मेंस जो सीधे दिल पर असर करती है। यह एंटरटेनमेंट नहीं है। यह एक सोच है और शायद हमें इसी की ज्यादा जरूरत है।"
Some films don't try to please you. They try to wake you up.#Haq is one of them.— it's yash. (@dryashtiwari) November 7, 2025
Powerful writing, brave direction, and
performances that hit where it hurts.
It's not entertainment. It's reflection. And maybe that's what we need more of!#HaqReview | #Haq pic.twitter.com/RuE0tFhlAq
इमरान हाशमी ने छोड़ी अमिट छाप
एक यूजर ने लिखा, "बहादुर सिनेमा। हमेशा की तरह इमरान हाशमी की बेहतरीन परफॉर्मेंस। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। वाकई पावरफुल। शीबा चड्ढा ने अच्छा काम किया है। सुपर्ण सर का डायरेक्शन अच्छा रहा। रेशु नाथ की कहानी असरदार है।" शख्स ने फिल्म को मस्ट वॉच बताया है।
#HaqReview— Somendra Gaushania (@Som_Gaushania) November 7, 2025
⭐⭐⭐⭐ Brave Cinema 📽️
As always , Excellent work by @emraanhashmi 🙏
And What an Exception Performance by @yamigautam Truly Powerful 🔥♥️
Nice work by #SheebaChaddha Ji.
Great Direction by @Suparn Sir 🙏
Impactful Writting by @ReshuNath 👌#Haq #MustWatchCinema pic.twitter.com/5lHteXOy7E
एक ने कहा, "हक का हर फ्रेम यह साबित करता है कि यामी गौतम क्यों सबसे अलग हैं। कोई हाइप नहीं, बस प्योर टैलेंट और कनविक्शन। वह लगातार अवॉर्ड विनिंग परफॉर्मेंस से इंडियन सिनेमा पर राज कर रही हैं। वह अगले साल एक प्रतिष्ठित नेशनल अवॉर्ड की हकदार हैं।"
