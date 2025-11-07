Haq X Review: हिट या फ्लॉप! दर्शकों को कैसी लगी यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक'?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम और इमरान हाशमी की लेटेस्ट रिलीज हक (Haq) इस वक्त सुर्खियों में है। जब से फिल्म का पहला लुक आया था, तभी से इसका इंतजार हो रहा था। अब आखिरकार मूवी भी सिनेमाघरों में आ गई है और जानते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग फिल्म के बारे में कैसा रिएक्शन दे रहे हैं।

सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी हक मूवी जिग्ना वोरा की लिखी किताब बानो : भारत की बेटी से प्रेरित है। फिल्म 1985 में सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित है जिसमें शाह बानो (Shah Bano Case) के हक में फैसला सुनाया गया था। यामी गौतम ने शाजिया बेगम और इमरान उनके पति अब्बास की भूमिका में हैं।

हक में यामी गौतम की बेस्ट परफॉर्मेंस फिल्म की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक का कहना है कि हक में यामी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी गई थी। एक ने लिखा, "यामी गौतम की हक में परफॉर्मेंस ऐसी है जो करियर में एक बार ही मिलती है- रॉ, निडर और बिल्कुल यादगार। अपनी ही एक लीग में।"