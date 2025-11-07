Language
    Haq X Review: हिट या फ्लॉप! दर्शकों को कैसी लगी यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक'?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:14 PM (IST)

    Haq X Review: एक हिस्टोरिकल केस से प्रेरित यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का ट्रेलर तो दमदार था। अब जानते हैं कि दर्शकों को बड़े पर्दे पर यह फिल्म कैसी लगी है। जानिए यहां।

    यामी-इमरान की हक मूवी का एक्स रिव्यू। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम और इमरान हाशमी की लेटेस्ट रिलीज हक (Haq) इस वक्त सुर्खियों में है। जब से फिल्म का पहला लुक आया था, तभी से इसका इंतजार हो रहा था। अब आखिरकार मूवी भी सिनेमाघरों में आ गई है और जानते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग फिल्म के बारे में कैसा रिएक्शन दे रहे हैं।

    सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी हक मूवी जिग्ना वोरा की लिखी किताब बानो : भारत की बेटी से प्रेरित है। फिल्म 1985 में सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित है जिसमें शाह बानो (Shah Bano Case) के हक में फैसला सुनाया गया था। यामी गौतम ने शाजिया बेगम और इमरान उनके पति अब्बास की भूमिका में हैं।

    हक में यामी गौतम की बेस्ट परफॉर्मेंस

    फिल्म की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक का कहना है कि हक में यामी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी गई थी। एक ने लिखा, "यामी गौतम की हक में परफॉर्मेंस ऐसी है जो करियर में एक बार ही मिलती है- रॉ, निडर और बिल्कुल यादगार। अपनी ही एक लीग में।"

     

    दिल पर असर करती है हक की कहानी

    एक यूजर ने कहा, "कुछ फिल्में आपको खुश करने की कोशिश नहीं करतीं। वे आपको जगाने की कोशिश करती हैं। हक उनमें से एक है। दमदार राइटिंग, शानदार डायरेक्शन और ऐसी परफॉर्मेंस जो सीधे दिल पर असर करती है। यह एंटरटेनमेंट नहीं है। यह एक सोच है और शायद हमें इसी की ज्यादा जरूरत है।"

     

    इमरान हाशमी ने छोड़ी अमिट छाप

    एक यूजर ने लिखा, "बहादुर सिनेमा। हमेशा की तरह इमरान हाशमी की बेहतरीन परफॉर्मेंस। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। वाकई पावरफुल। शीबा चड्ढा ने अच्छा काम किया है। सुपर्ण सर का डायरेक्शन अच्छा रहा। रेशु नाथ की कहानी असरदार है।" शख्स ने फिल्म को मस्ट वॉच बताया है। 

    एक ने कहा, "हक का हर फ्रेम यह साबित करता है कि यामी गौतम क्यों सबसे अलग हैं। कोई हाइप नहीं, बस प्योर टैलेंट और कनविक्शन। वह लगातार अवॉर्ड विनिंग परफॉर्मेंस से इंडियन सिनेमा पर राज कर रही हैं। वह अगले साल एक प्रतिष्ठित नेशनल अवॉर्ड की हकदार हैं।"

