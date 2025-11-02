Emraan Hashmi की 'हक' पर लटकी तलवार, शाह बानो के परिवार ने फिल्म पर रोक लगाने की उठाई मांग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह बानो बेगम के कानूनी उत्तराधिकारियों ने इंदौर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर यामी गौतम धर और इमरान हाशमी स्टारर आगामी फिल्म 'हक' की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवार ने किया ये दावा परिवार के सदस्यों ने अपने वकील एडवोकेट तौसीफ वारसी के माध्यम से दायर याचिका में कथित तौर पर दावा किया है कि यह फिल्म मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करती है और शरिया कानून को गलत रूप में चित्रित करती है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि फिल्म निर्माताओं को शाह बानो बेगम के कानूनी उत्तराधिकारियों से कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

फिल्म मेकर्स पर लगाए ये आरोप मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह बानो के निजी जीवन को उनके कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति के बिना गैरकानूनी रूप से दर्शाने का आरोप लगाते हुए, फिल्म पर रोक लगाने के लिए निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था। इसमें मानहानि और व्यक्तित्व व प्रचार अधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है।

बेगम का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील तौसीफ जेड वारसी ने मीडिया को बताया, 'कुछ अतिरिक्त बातें जोड़ने की जरूरत है, जैसे कि शाह बानो के निजी जीवन को फिल्म में दिखाया जाना, क्योंकि यह लगभग दो घंटे की एक लंबी फिल्म है। हमें नहीं पता कि फिल्म में किन घटनाओं का खुलासा किया गया है, उन्हें किस तरह से दिखाया गया है। उनके निजी जीवन पर जोर दिया गया है, या उन्हें कैसे चित्रित किया गया है। इसलिए, फिल्म की कहानी पहले उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को बताई जानी चाहिए'।