November Releases 2025: नवंबर में होगा सिनेमाघरों में असली संग्राम, 13 फिल्में करेंगी बॉक्स ऑफिस को मालामाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। New Movie Releases: साल 2025 भले ही एंड होने वाला है, लेकिन मनोरंजन का ये सिलसिला चलता रहेगा। अक्टूबर के महीने में जहां 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' एवरेज बिजनेस ही कर पाए, तो वहीं ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने तो बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश ही कर दी।

अक्टूबर के बाद अब नवंबर का महीना भी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस महीने में एक या 2 नहीं, बल्कि हिंदी-साउथ और हॉलीवुड की मिलाकर कुल 17 फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं। तो चलिए बिना देर किए, देख लेते हैं नवंबर के महीने में रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट:

इक्कीस (IKKIS)- 7 नवंबर नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म 'द आर्चीज' के एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा अब बिग स्क्रीन पर डेब्यू के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनकी वॉर ड्रामा फिल्म 'इक्कीस' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। ये फिल्म रियल घटना से इंस्पायर है।

वृषभ (Vrushabha)- 6 नवंबर साउथ सिनेमा अक्टूबर के बाद अब नवंबर में भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने की तैयारी में हैं। मोहनलाल की एक्शन फैंटेसी ड्रामा फिल्म 'वृषभ' 6 नवंबर को थिएटर में दस्तक देने के लिए तैयार है। . फिल्म समरजीत लंकेश, रागिनी द्विवेदी, नयन सारिका, अजय और नेहा सक्सेना भी मुख्य भूमिका में दिखेंगे। मूवी में एक बार फिर मोहनलाल का जबरदस्त एक्शन देखंगे को मिलेगा।

हक (HAQ)- 7 नवंबर यामी गौतम और इमरान हाशमी पहली बार पर्दे पर साथ में काम करते हुए दिखाई देंगे। उनकी फिल्म 'हक' 7 सितंबर को अगस्त्य नंदा की मूवी 'इक्कीस' के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार है। ये मूवी 1985 के सबसे विवादास्पद शाह बानो के केस पर बेस्ड फिल्म है। इमरान हाशमी ने हाल ही में ट्रेलर लॉन्च पर हर मुस्लिम को ये मूवी देखने की नसीहत दी थी।

जटाधारा (Jatadhara)- 7 नवंबर हिंदी फिल्मों में अपने कदम जमाने के बाद अब सोनाक्षी सिन्हा तेलुगु में डेब्यू करने जा रही हैं। उनकी फिल्म 'जटाधारा' अगले महीने 7 सितंबर को ही रिलीज होगी, जिसमें वह पहली बार बड़े पर्दे पर पिशाचिनी का किरदार अदा करेंगी। इस फिल्म से 25 साल बाद शिल्पा शिरोड़कर स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं।

दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2)- 14 नवंबर अजय देवगन एक बार फिर से अपनी उम्र से कम लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' अगले महीने 14 तारीख को रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिका में हैं। वहीं गौतमी कपूर और आर माधवन मूवी में रकुल के माता-पिता बने हैं।

2020 दिल्ली (2020 Delhi) 14 नवंबर देवेंद्र मालवीय के निर्देशन में बनी '2020 दिल्ली' भी 14 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी। फिल्म में समर जय सिंह और ब्रिजेंद्र काला मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। ये फिल्म 2020 में 23 फरवरी में हुए दिल्ली दंगो पर बेस्ड है।

मस्ती 4 (Masti 4)- 21 नवंबर विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदसानी की जोड़ी एक बार फिर से मस्ती का डोज ऑडियंस को देने के लिए सिनेमाघरों में लौट रहे हैं। मिलाप झावेरी के निर्देशन में बनी 'मस्ती-4' नवंबर के तीसरे हफ्ते यानी कि 21 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

120 बहादुर (120 Bahadur)-21 नवंबर लक्ष्य के बाद फरहान अख्तर एक बार फिर से थिएटर में वॉर ड्रामा लेकर लौट रहे हैं। उनकी फिल्म 120 बहादुर 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी साल 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के दौरान रेजांग ला में लड़ी कहानी है। ये फिल्म चार्ली कंपनी के 120 बहादुर वीरो के बलिदान की कहानी को दर्शाती है।

गुस्ताख इश्क (Gustaakh Ishq)- 21 नवंबर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अब अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें फातिमा सना शेख और विजय वर्मा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी पुरानी दिल्ली और पंजाब की पृष्ठभूमि पर बनी हुई है। मूवी के गाने के लिरिक्स गुलजार साहब ने लिखे हैं, वहीं इसका म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने दिया है।

हॉन्टेड- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी (Haunted 3D: Ghosts Of The Past)-21 नवंबर नवंबर की खासियत है ये है आपको इस महीने में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ अगर आप कोई डरावनी फिल्म देखना चाहते है, तो वह भी आपको थिएटर में मिलेगी। हॉरर फिल्मों के बादशाह विक्रम भट्ट फिल्म 'हॉन्टेड- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी' के साथ फिर थिएटर्स में लौट रहे हैं। मूवी में चेतना पांडे और मिमोह मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे।

तेरे इश्क में (Tere Ishq Main)- 28 नवंबर कृति सेनन और धनुष की जोड़ी भी पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी ये मूवी 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को हिंदी और तमिल में रिलीज किया जाएगा।

कलमकावल (kamalkalav)-28 नवंबर साउथ में एक्शन शानदार होने वाला है, क्योंकि ममूटी के अलावा नवंबर के महीने में ही ममूटी भी अपनी एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म लेकर हाजिर होंगे। मूवी में उनके अलावा विनायक, मीरा जैस्मिन जैसे सितारे नजर आएंगे। ये एक मलयालम भाषा में बनी मूवी है।