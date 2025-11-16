Language
    तीन तलाक व चर्चित शाह बानो केस पर आधारित फिल्म ‘हक’ की विशेष स्क्रीनिंग...फिल्म को मिली दर्शकों की सराहना

    By Nishipal Pal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 01:45 PM (IST)

    मेरठ चलचित्र सोसाइटी ने फिल्म 'हक' की विशेष स्क्रीनिंग की, जो तीन तलाक और शाह बानो केस पर आधारित है। इस कार्यक्रम में बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और कला प्रेमी शामिल हुए। दर्शकों ने फिल्म को विचारोत्तेजक बताया। सोसाइटी का उद्देश्य सार्थक सिनेमा को बढ़ावा देना है, और 'हक' जैसी फिल्में समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं।  

    आइनोक्स सिनेमा हाल में हक फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मुस्लिम समाज में तीन तलाक और चर्चित शाह बानो केस पर आधारित फिल्म ‘हक’ की विशेष स्क्रीनिंग शनिवार को पीवीएस माल स्थित आइनोक्स सिनेमा हाल में दिखाई गई। समाज को सार्थक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित फिल्मों से जोड़ने की यह पहल मेरठ चलचित्र सोसाइटी ने की। फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में बड़ी संख्या शहर के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, महिलाएं, चिकित्सक, समाजसेवी एवं कला एवं संस्कृति से जुड़े लोग उपस्थित रहे। दर्शकों ने इसे समाज से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर आधारित प्रासंगिक फिल्म बताया।

    सोसाइटी के अध्यक्ष डा. प्रशांत कुमार ने बताया कि मेरठ चलचित्र सोसाइटी शहर में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने, नई सोच को प्रोत्साहित करने और समाजोन्मुख फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए निरंतर सक्रिय रहती है। महासचिव अमरीश पाठक ने कहा कि हक जैसी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि समाज को सोचने के लिए भी मजबूर करती हैं।

    मेरठ चलचित्र सोसाइटी का उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि शहर में सार्थक सिनेमा को बढ़ावा मिले। फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग शहर के दर्शकों के साथ एक गहरा संवाद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम आगे भी ऐसी फिल्मों को लाते रहेंगे। कोषाध्यक्ष पंकज राज शर्मा ने कहा आज स्क्रीनिंग में बड़ी संख्या में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि गुणवत्तापूर्ण सिनेमा के प्रति के लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है।

    हक जैसी फिल्में समाज में जागरूकता लाने का काम करती हैं। डा. नीलम, अनिता पुरी, विकास गोयल, डा. दीपिका वर्मा, पायल अग्रवाल, डा. मनोज श्रीवास्तव, पारस जैन, बंसीधर चतुर्वेदी, संजीव गर्ग और सुनील सिंह उपस्थित रहे।