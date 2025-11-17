Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    De De Pyaar De 2 Worldwide Collection: दुनियाभर में दे दे प्यार दे 2 की दन दनादन कमाई, तीसरे दिन हुई नोटों की बारिश

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:38 AM (IST)

    De De Pyaar De 2 Collection Day 3: फिल्म दे दे प्यार दे 2 इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। कमाई के मामले में अजय देवगन स्टारर इस मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी धाक जमाई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दे दे प्यार दे कलेक्शन रिपोर्ट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। De De Pyaar De 2: अभिनेता अजय देवगन की साल 2019 में रिलीज होने वाली सुपरहिट फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल यानी दे दे प्यार दे 2 को हाल ही में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। कमाई के मामले में ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी धाक जमाए हुए है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार का दिन दे दे प्यार दे 2 के लिए वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में काफी खास रहा है। रिलीज क तीसरे दिन दे दे प्यार दे 2 ने ग्लोबली धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है, जिसका अंदाजा आप संडे के कलेक्शन के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि तीसरे दिन इस फिल्म ने दुनियाभर में कितने करोड़ का कारोबार किया है। 

    वर्ल्डवाइड छाई दे दे प्यार दे 2

    14 नवंबर को साउथ फिल्म कांथा के साथ दे दे प्यार दे 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इस बार हिंदी सिनेमा साउथ सिनेमा पर भारी पड़ा है और मूवी ने बंपर कमाई कर सभी को हैरान किया है। गौर किया जाए दे दे प्यार दे 2 के रिलीज के तीसरे दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार वह 20 करोड़ के करीब रहा है, जोकि अपने आप में काफी खास आंकड़ा है। 

    dedepyaarde2collection

    यह भी पढ़ें- De De Pyaar De 2 Worldwide Collection: दुनियाभर में छाई दे दे प्यार दे 2, वर्ल्डवाइड हुई इतने करोड़ की कमाई

    इस तरह से अब अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़ के पास पहुंच गया। रिलीज के ओपनिंग वीकेंड तक अगर कोई मूवी ग्लोबली इतनी कमाई करती है तो यकीनन उसके हिट होने के चांसेस उतने अधिक बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मंडे टेस्ट में ये फिल्म किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती है। 

    dedepyaarde2

    कुल मिलाकर कहा जाए तो ये अजय देवगन के स्टारडम का दम है, जो भारतीय बॉक्स ऑफिस के अलावा विदेशों में भी उनकी फिल्म दे दे प्यार दे 2 को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 

    अजय देवगन का चला जादू

    मालूम हो कि दे दे प्यार दे 2 इस साल की अजय देवगन की चौथी रिलीज है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन मामले ये उनकी तीसरी ऐसी फिल्म बन गई है, जिसने 50 करोड़ का आंकड़ा 2025 में ग्लोबली पार किया है। ये अजय देवगन ने स्टारडम का का जादू ही है, जो दे दे प्यार 2 को ओवरसीज भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

    यह भी पढ़ें- De De Pyaar De 2 Collection Day 3: रविवार को अजय देवगन की फिल्म ने उड़ाया गर्दा, बॉक्स ऑफिस पर हुई धांसू कमाई