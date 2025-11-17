De De Pyaar De 2 Worldwide Collection: दुनियाभर में दे दे प्यार दे 2 की दन दनादन कमाई, तीसरे दिन हुई नोटों की बारिश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। De De Pyaar De 2: अभिनेता अजय देवगन की साल 2019 में रिलीज होने वाली सुपरहिट फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल यानी दे दे प्यार दे 2 को हाल ही में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। कमाई के मामले में ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी धाक जमाए हुए है।

रविवार का दिन दे दे प्यार दे 2 के लिए वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में काफी खास रहा है। रिलीज क तीसरे दिन दे दे प्यार दे 2 ने ग्लोबली धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है, जिसका अंदाजा आप संडे के कलेक्शन के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि तीसरे दिन इस फिल्म ने दुनियाभर में कितने करोड़ का कारोबार किया है।

वर्ल्डवाइड छाई दे दे प्यार दे 2 14 नवंबर को साउथ फिल्म कांथा के साथ दे दे प्यार दे 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इस बार हिंदी सिनेमा साउथ सिनेमा पर भारी पड़ा है और मूवी ने बंपर कमाई कर सभी को हैरान किया है। गौर किया जाए दे दे प्यार दे 2 के रिलीज के तीसरे दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार वह 20 करोड़ के करीब रहा है, जोकि अपने आप में काफी खास आंकड़ा है।