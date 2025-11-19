De De Pyaar De 2 Worldwide Collection: मंगलकारी रहा मंगल, दे दे प्यार दे 2 की वर्ल्डवाइड कमाई आया उछाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। De De Pyaar De 2 Worldwide Collection Day 5: दे दे प्यार दे 2 अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। बीते शुक्रवार को इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। ओपनिंग वीकेंड तक बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली दे दे प्यार दे 2 वीक डे में कमाई के मामले में अग्नि परीक्षा से गुजर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नॉन हॉलिडे में दे दे प्यार दे 2 का बंपर कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और मंगलवार को इस मूवी ने वर्ल्डवाइड बेहतरीन तरीके से कारोबार करके दिखाया है। आइए जानते हैं कि रिलीज के 5वें दिन दे दे प्यार दे 2 ने ग्लोबली कितने करोड़ का कारोबार किया है।

दुनियाभर में दे दे प्यार दे 2 का दबदबा अक्सर देखा जाता है कि ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद वीक डेज में फिल्मों की कमाई का ग्राफ नीचे की तरफ खिसकने लगता है। लेकिन अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 के मामले मे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। फिल्म नॉन हॉलिडे में भी अच्छी तरह से कमाई करते हुए आगे बढ़ रही है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी दे दे प्यार दे 2 के खाते में मोटी रकम आई है।

जिस तरह से दे दे प्यार दे 2 दुनियाभर में कमाई के कारवां बकरार रखी हुई है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही ये मूवी ग्लोबली 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा भी छूती नजर आएगी। बता दें कि दे दे प्यार दे 2 का डायरेक्शन अंशुल शर्मा ने किया है, जबकि इसके निर्माता लव रंजन और भूषण कुमार हैं।