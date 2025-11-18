De De Pyaar De 2 Worldwide: जनता की फेवरेट बनी 'दे दे प्यार दे 2', चौंका देगी फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई
De De Pyaar De 2 Worldwide Collection: पिछले सप्ताह शुक्रवार को दुनियाभर के सिनेमाघरों में अजय देवगन (Ajay Devgn) स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे के सीक्वल को रिलीज किया गया। कमाई के मामल में इस मूवी ने रिलीज के चौथे दिन भी वर्ल्डवाइड शानदार कलेक्शन करके दिखाया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। De De Pyaar De 2 Collection Day 4: हिंदी सिनेमा की लेटेस्ट रिलीज फिल्म दे दे प्यार दे 2 इन दिनों ऑडियंस की फेवरेट बनी हुई है। इसका अंदाजा आप सिनेमाघरों में भारी तादाद में इस मूवी को देखने के लिए पहुंचने वाले दर्शकों के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। सुपरस्टार अजय देवगन और आर माधवन की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सही मायनों में सभी का मनोरंजन कर रही है।
यही कारण है कि कमाई के मामले में दे दे प्यार दे 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में अव्वल निकलती हुई नजर आ रही है। ओपनिंग वीकेंड के बाद सोमवार को भी दे दे प्यार दे 2 ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी कमाई का सिक्का जमाए रखा है। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
ग्लोबली दे दे प्यार दे 2 ने किया कमाल
शुक्रवार को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली दे दे प्यार दे 2 ने अब तक कमाई के मामले में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड भी अजय देवगन की इस लेटेस्ट मूवी ने अपनी छाप छोड़ी। ओपनिंग वीकेंड के बाद बेशक सोमवार को दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन नीचे की तरफ लुढ़का है, लेकिन ये इतना कम नहीं हुआ, जिसकी निंदा की जाए।
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के चौथे दिन दे दे प्यार दे 2 ने ग्लोबली ग्रॉस 8 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है, जिसकी सहायता से अब इस रोम-कॉम मूवी का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 65 करोड़ के पार पहुंच गया है। हालांकि, रविवार की तुलना में कमाई का ये आंकड़ा काफी कम हुआ है, लेकिन वीक डे के हिसाब से कमाई के ये नंबर्स असरदार माने जा रहे हैं।
इस तरह से वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 ने मंडे टेस्ट को बखूबी पास कर लिया है। अब देखने ये दिलचस्प रहेगा कि हफ्ते के आने वाले दिनों में ये मूवी कमाई के मामले में इस तरह की लय को बरकरार रख पाती है या नहीं।
2019 के बाद आया फिल्म का सीक्वल
करीब 6 साल पहले साल 2019 में दे दे प्यार दे पार्ट-1 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अब इस मूवी का सीक्वल भी सफलता की डगर पर चल पड़ा है।
