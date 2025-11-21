De De Pyaar De 2 Collection: ये क्या! वीकेंड से पहले बॉक्स ऑफिस पर धमाका, Ajay Devgn की फिल्म पर हुई नोटों की बारिश
De De Pyaar De Collection: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी को बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा हो चुका है। आइए जानते हैं फिल्म ने सातवें दिन घरेलू और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 14 नवंबर, 2025 को रिलीज हुई दे दे प्यार दे 2 फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले, लेकिन एक्टर्स की एक्टिंग और कॉमेडी टाइमिंग के अच्छे खासे दर्शक थिएटर्स में बटोरे। फिल्म ने पहले दिन 8.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ खाता खोला वहीं दूसरे और तीसरे दिन इसके कमाल की बढ़त दिखाते हुए 12.25 और 13.75 करोड़ रुपये की कमाई की। आइए जानते हैं आज सातवें दिन फिल्म का कलेक्शन।
दे दे प्यार दे 2 कलेक्शन डे 7
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी को थिएटर में एक हफ्ते पूरे हो चुके हैं और दूसरा वीकेंड आने को है उसके पहले ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हाफ सेंचुरी लगा दी है। वैसे तो सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखी गई थी लेकिन मंगलवार को इसने फिर से बढ़त दिखाई। आज सातवें दिन फिल्म ने 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया है जो छटवें दिन के बराबर है और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 51.10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।
फिल्म का हफ्तेभर का कलेक्शन
डे 1- 8.75 करोड़ रुपये
डे 2- 12.25 करोड़ रुपये
डे 3- 13.75 करोड़ रुपये
डे 4- 4.25 करोड़ रुपये
डे 5-5.25 करोड़ रुपये
डे 6- 3.5 करोड़ रुपये
डे 7- 3.5 करोड़ रुपये
टोटल कलेक्शन- 51.10 करोड़ रुपये
दे दे प्यार दे वर्ल्डवाइड कलेक्शन
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म ने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है वहीं वर्ल्डवाइड यह सेंचुरी पूरी करने से बस थोड़ी ही दूरी पर है। अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी ने दुनियाभर में 73 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। जिसमें से ओवरसीज कलेक्शन 16 करोड़ रुपये और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 56 करोड़ रुपये है।
दे दे प्यार दे 2019 में रिलीज हुई थी और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 55.75 करोड़ रुपये कमाए थे। बाद में, फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था जिससे फिल्म हिट हो गई। अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा सीक्वल में दो मुख्य किरदार आर. माधवन और गौतमी हैं। फिल्म में इशिता दत्ता, मीजान जाफरी और जावेद जाफरी भी अहम भूमिकाओं में हैं।
इस फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है और टी-सीरीज और लव फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया है। पहली फिल्म की कहानी में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के बीच प्यार हो जाता है जबकि दोनों की उम्र में काफी अंतर है इसके बावजूद दोनों में एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। हालांकि अजय देवगन के किरदार की फैमिली होती है जिसमें उनकी बीवी, बच्चे और मां बाप हैं लेकिन उन्हें वह छोड़ चुका है। लेकिन फिर भी वह रकुल के किरदार को अपने परिवार से मिलाने की सोचता है जिसमें काफी सारा ड्रामा और कॉमेडी मिले होते हैं। अब सीक्वल में इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है जिसमें रकुल का किरदार (इशिका) अपने प्यार आशीष को अपने पैरेंट्स से मिलवाती है।
