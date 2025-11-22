Language
    De De Pyaar De 2 Collection: बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाई दे दे प्यार दे 2, शनिवार को कलेक्शन में बंपर उछाल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:58 PM (IST)

    De De Pyaar De 2 Box Office Day 9: अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब हालिया रिलीज दो फिल्मों 'मस्ती-4' और '120 बहादुर' के लिए खतरा बनती जा रही है। वर्किंग डेज पर 2 करोड़ के आसपास की कमाई करने वाली 'दे दे प्यार दे-2' के कलेक्शन में शनिवार को काफी बड़ा उछाल देखने को मिला। 

    दे दे प्यार दे 2 का शनिवार को बढ़ा कलेक्शन/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2019 में आई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 'दे दे प्यार दे' के सीक्वल की शुरुआत भले ही स्लो हुई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे करके ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ रही है। वर्ल्डवाइड तो फिल्म का अच्छा प्रदर्शन है ही, लेकिन अब 'दे दे प्यार दे 2' की स्पीड इंडिया में भी बढ़ रही है। 

    घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की मूवी ने महज 8 करोड़ से ओपनिंग की थी, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि फिल्म की लुटिया डूब जाएगी। हालांकि, फिल्म ने एक बैलेंस बॉक्स ऑफिस पर बनाकर रखा और वर्किंग डेज पर 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। शुक्रवार को 2 करोड़ तक कमाने वाली फिल्म के 9वें दिन शनिवार के कलेक्शन में काफी उछाल देखने को मिला, जो फिल्म के मेकर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। 

    अजय देवगन की मूवी की कमाई में हुई बढ़ोतरी 

    अजय देवगन और रकुल प्रीत स्टारर मूवी 'दे दे प्यार दे 2' ने पहला हफ्ता कम्प्लीट होने तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर टोटल 51 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली थी। 135 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने शुक्रवार को वर्किंग डे पर महज 2.25 करोड़ तक की कमाई की थी, लेकिन अब दो नई फिल्मों 'मस्ती-4' और '120 बहादुर' के सिनेमाघरों में मौजूदगी के बावजूद दे दे दे प्यार दे 2 बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ बिजनेस कर रही है। 

    सैकनलिक डॉट कॉम की अर्ली रिपोर्ट्स के मुताबिक, दे दे प्यार दे 2 ने शनिवार को अभी तक 4 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन 57.35 करोड़ तक पहुंच चुका है। 

    इस हीरोइन की टॉप 10 फिल्मों में शुमार है दे दे प्यार दे 2 

    दे दे प्यार दे 2 अजय देवगन के करियर की टॉप 10 फिल्मों में भले ही शामिल नहीं हो पाई है, लेकिन पहले पार्ट में नजर आईं तब्बू की टॉप 10 लिस्ट में इस फिल्म का नाम जुड़ चुका है। तब्बू के करियर की टॉप फिल्म 10 फिल्मों में दे दे प्यार दे 2 नंबर 9 पर है,इस फिल्म ने उनकी बॉर्डर को पीछे छोड़ दिया है। 

    दे दे प्यार दे के बाद ये फिल्म रकुल प्रीत सिंह की दूसरी हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है। इस मूवी के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 81 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया है। 

