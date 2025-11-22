De De Pyaar De 2 Collection: बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाई दे दे प्यार दे 2, शनिवार को कलेक्शन में बंपर उछाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2019 में आई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 'दे दे प्यार दे' के सीक्वल की शुरुआत भले ही स्लो हुई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे करके ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ रही है। वर्ल्डवाइड तो फिल्म का अच्छा प्रदर्शन है ही, लेकिन अब 'दे दे प्यार दे 2' की स्पीड इंडिया में भी बढ़ रही है।

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की मूवी ने महज 8 करोड़ से ओपनिंग की थी, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि फिल्म की लुटिया डूब जाएगी। हालांकि, फिल्म ने एक बैलेंस बॉक्स ऑफिस पर बनाकर रखा और वर्किंग डेज पर 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। शुक्रवार को 2 करोड़ तक कमाने वाली फिल्म के 9वें दिन शनिवार के कलेक्शन में काफी उछाल देखने को मिला, जो फिल्म के मेकर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है।

अजय देवगन की मूवी की कमाई में हुई बढ़ोतरी अजय देवगन और रकुल प्रीत स्टारर मूवी 'दे दे प्यार दे 2' ने पहला हफ्ता कम्प्लीट होने तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर टोटल 51 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली थी। 135 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने शुक्रवार को वर्किंग डे पर महज 2.25 करोड़ तक की कमाई की थी, लेकिन अब दो नई फिल्मों 'मस्ती-4' और '120 बहादुर' के सिनेमाघरों में मौजूदगी के बावजूद दे दे दे प्यार दे 2 बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ बिजनेस कर रही है।