Mastiii 4 Box Office Collection: रविवार को हुई जमकर मस्ती! कॉमेडी फिल्म ने वीकेंड पर की धुआंधार कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mastiii 4 Day 3 Collection: लेटेस्ट रिलीज कॉमेडी फिल्म मस्ती एक बार फिर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए आ गई है। फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त साल 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी चौथी फिल्म करीब 9 साल बाद रिलीज हुई। हालांकि, फिल्म की स्टार कास्ट सेम है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी मस्ती 4 इसी महीने की 21 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला। मगर फिल्म का कलेक्शन ठीक-ठाक रहा है। इस फिल्म की कमाई में रविवार को उछाल देखने को मिला।

मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफताब शिवदसानी जैसे सितारों से सजी मस्ती 4 फुल ऑन कॉमेडी से भरी हुई है। मगर इस फिल्म को पहले दिन रोम-कॉम दे दे प्यार दे 2 जैसी ओपनिंग नहीं मिली। मस्ती 4 ने पहले दिन मात्र 2.75 करोड़ रुपये से खाता खोला था और शनिवार यानी दूसरे दिन भी कारोबार यही रहा था।

भले ही पहले और दूसरे दिन फिल्म की कमाई कम रही हो, लेकिन तीसरे दिन कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, मस्ती 4 ने तीसरे दिन यानी रविवार को 3 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। यानी की फिल्म की कमाई में 25 लाख रुपये की बढ़त हुई है। अब देखते हैं कि नॉन-वीकेंड्स में इस फिल्म का क्या हाल होता है।