Mastiii 4 Collection Day 1: आ गया 'मस्ती-4' के शुक्रवार का रिजल्ट, पहले दिन बॉक्स ऑफिस परीक्षा में पास या फेल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मस्ती बॉलीवुड की एक सफल फ्रेंचाइजी है। विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदसानी की फिल्म का पहला पार्ट साल 2004 में रिलीज हुआ था, जिसके गाने और कहानी दोनों ने ही फैंस का दिल छुआ था। इसके बाद साल 2013 में फिल्म का दूसरा पार्ट ग्रैंड मस्ती आया, 2016 में ग्रेट ग्रैंड मस्ती रिलीज हुई।

पहले के मुकाबले दूसरी और तीसरी फिल्मों को दर्शकों का कुछ खास प्यार नहीं मिला, लेकिन फिर भी वह बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक बिजनेस कर पाई। अब इसी फ्रेंचाइजी सीरीज का चौथा पार्ट लेकर 'मस्ती' के मेकर्स फिर लौटे हैं। 21 नवंबर को कॉमेडी फिल्म थिएटर में रिलीज हुई और अब इसके शुक्रवार के कमाई के अर्ली आंकड़े सामने आ गए हैं। पहले दिन फिल्म ने छक्का मारा या फिर इसकी पहले ही दिन हालत पस्त हो गई, मूवी के शुक्रवार का रिजल्ट सामने आ चुका है।

पहले दिन इतने करोड़ से हुई मस्ती 4 की ओपनिंग मस्ती 4 से फिल्म के निर्देशक मिलाप जावेरी को काफी उम्मीद थी। फिल्म की कहानी को छोड़कर पिछली 2 फ्रेंचाइजी में सिर्फ एडल्ट डायलॉग्स डालने वाले निर्देशक ने 'मस्ती' की फ्रेंचाइजी के फैंस को ये आश्वासन दिया था कि फिल्म की कहानी पहले पार्ट से ही मिलती जुलती है और वह उन्हें काफी पसंद आएगी। हालांकि, पहले दिन के कलेक्शन से ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दिया।