    Mastiii 4 पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, 39 सेकेंड के अश्लील सीन्स और डायलॉग को किया कट?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    मस्ती फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त यानी मस्ती 4 फिल्म को जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इससे पहले सेंसर बोर्ड की तरफ से इस एडल्ट कॉमेडी मूवी पर कैंची लगाई गई और कई अश्लील सीन्स को काटा गया है।

    मस्ती 4 को मिला ये सर्टिफिकेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एडल्ट कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी मस्ती ने समय-समय पर सिनेप्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया है। अब इस फ्रेंचाइजी का चौथा पार्टी यानी मस्ती 4 (Mastiii 4) सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले मेकर्स की तरफ से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सामने फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट के लिए भेजा गया। 

    खबर है कि सेंसर बोर्ड (CBFC) ने मस्ती 4 के कई अश्लील सीन्स और डायलॉग्स पर आपत्ति जताई है और उन्हें कट करने के बाद सर्टिफिकेट दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की मस्ती 4 को कौन सा सर्टिफिकेट मिला है। 

    मस्ती 4 पर चली सेंसर की कैंची

    किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी आधार पर मस्ती 4 को भी सोमवार 17 नवंबर को मेकर्स की तरफ से मस्ती 4 केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के समक्ष पेश की गई। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार सीबीएफसी की तरफ से संज्ञान लेते हुए फिल्म के कुछ सीन्स को हटाने का आदेश दिया, जिनमें अश्लीलता का काफी ज्यादा थी। इसके अलावा कुछ संवाद भी ऐसे रहे, जिनको लेकर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई और मेकर्स से बदलाव करने को कहा।

    इस तरह से कुल 39 सेकेंड के सीन्स और डायलॉग्स को कट करने बाद मस्ती 4 को ए रेटेड सर्टिफिकेट (A/Certificate) दिया गया है। इसके साथ ही अब इस मूवी की कुल अवधि 144 मिनट 17 सेकेंड यानी 2 घंटे 24 मिनट 17 सेकेंड की रह गई है। इस तरह से कांट-छांट के बाद अब मस्ती 4 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। 

    मालूम हो कि मस्ती 4 के ट्रेलर को देखने पर साफ पता चल गया था कि इस मूवी को लेकर सेंसर बोर्ड एक्शन लेगा और वही हुआ है। मूवी में कई ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं, जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। साथ ही इसमें डबल मीनिंग डायलॉग्स की भी भरमार है। 

    इस दिन रिलीज होगी मस्ती 4

    मस्ती 4 के जरिए रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय की तिकड़ी एक बार फिर से दर्शकों को हंसाने के लिए लौट रही है। गौर करें फिल्म की रिलीज डेट की तरफ तो 21 नवंबर 2025 को मस्ती 4 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 

