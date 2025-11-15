रोड की शूटिंग के दौरान Vivek Oberoi का हुआ था भयानक एक्सीडेंट, एक्टर बोले- 'मर ही गया था...'
मस्ती 4 (Mastii 4) में नजर आने वाले विवेक ओबेरॉय इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं। एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान, अभिनेता ने 2002 में आई अपनी फिल्म रोड की शूटिंग के दौरान हुए एक हादसे को याद किया। उस भयावह घटना के बारे में बात करते हुए वो आज भी सहम गए।
एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी मस्ती 4 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक्टर्स इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में मैशेबल इंडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, विवेक ने राजस्थान में अपनी फिल्म रोड की शूटिंग के दौरान हुए एक हादसे को याद किया।
बार-बार दी थी चेतावनी
इस बारे में बात करते हुए साथिया अभिनेता ने कहा, "मैं राजस्थान में रोड फिल्म की शूटिंग कर रहा था। हम बीकानेर से जैसलमेर जा रहे थे। खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत ड्राइव, लेकिन रात का समय था। मैंने ड्राइवर को कम से कम 15 से 20 बार धीरे चलाने के लिए कहा। मैंने कहा- 'रात है, विजिबिलिटी कम है, धीरे चलाओ'। मैं आगे की सीट पर था और उस घटना के बाद, मैं कभी आगे की सीट पर नहीं बैठा।"
कार का हुआ भयानक एक्सीडेंट
उन्होंने आगे बताया, "मैंने अपनी सीट पीछे की ओर झुकाई और अचानक एक जोरदार दुर्घटना हुई। एक जोरदार आवाज हुई। सड़क पर अचानक एक ऊंट गाड़ी आ गई, जिस पर रॉड ले जाई जा रही थीं। इससे गाड़ी की विंडशील्ड टूट गई और अगर मेरी सीट सीधी होती, तो वो मेरी शरीर में घुस जातीं। मैं कार से बाहर नहीं निकल सका क्योंकि छड़ें मेरे ऊपर थीं। लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई। लगभग मर ही गया था। उसके बाद, मैंने रात में यात्रा न करनेकाफैसलाकिया।"
रोड 2002 में रिलीज हुई थी और इसमें अंतरा माली और मनोज बाजपेयी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्म मस्ती 4 को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
