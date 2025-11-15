रोड की शूटिंग के दौरान Vivek Oberoi का हुआ था भयानक एक्सीडेंट, एक्टर बोले- 'मर ही गया था...'

एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी मस्ती 4 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक्टर्स इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में मैशेबल इंडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, विवेक ने राजस्थान में अपनी फिल्म रोड की शूटिंग के दौरान हुए एक हादसे को याद किया।

बार-बार दी थी चेतावनी इस बारे में बात करते हुए साथिया अभिनेता ने कहा, "मैं राजस्थान में रोड फिल्म की शूटिंग कर रहा था। हम बीकानेर से जैसलमेर जा रहे थे। खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत ड्राइव, लेकिन रात का समय था। मैंने ड्राइवर को कम से कम 15 से 20 बार धीरे चलाने के लिए कहा। मैंने कहा- 'रात है, विजिबिलिटी कम है, धीरे चलाओ'। मैं आगे की सीट पर था और उस घटना के बाद, मैं कभी आगे की सीट पर नहीं बैठा।"