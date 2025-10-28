हॉलीवुड को पीछे छोड़ देगी ये 4000 करोड़ी भारतीय फिल्म, Vivek Oberoi ने किया खुलासा!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) जल्द ही कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे, जिनमें 'मस्ती 4' (Masti 4)) से लेकर 'रामायण' (Ramayan) का नाम शामिल है। हाल ही में अभिनेता ने अपनी आने वाली फिल्मों पर बात की। इसके साथ ही विवेक ने बताया कि कैसे उनकी आने वाली फिल्म 'रामायण' हॉलीवुड को कड़ी टक्कर देने वाली है। 'रामायण पार्ट वन' साल 2026 में दीवाली के मौके पर रिलीज हो रही है।
हॉलीवुड को करारा जवाब देगी ये भारतीय फिल्म
फिल्ममेकर नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) पिछले कई सालों से एक फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है 'रामायण'। इस फिल्म के पार्ट वन की साल 2026 में रिलीज होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फिल्म में कई स्टार्स काम कर रहे हैं और इसी फिल्म में विवेक ओबेरॉय भी हैं। हाल ही में विवेक ने इस फिल्म से जुड़े और अपने किरदार से जुड़े कई पहलुओं पर बात की है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में विवेक ने बताया कि,
'मुझे लगता है कि रामायण हमारी इंड्स्ट्री के लिए एक बड़ी लैंडमार्क फिल्म साबित होगी। यह फिल्म हॉलीवुड की सभी ऐतिहासिक और बड़ी फिल्मों को हमारा जवाब होगा। फिल्म के दृश्य और कहानी इसे बेहद खास बनाते हैं। यह फिल्म सबसे अलग और सबसे खास होने वाली है'
अपनी फीस को दान करेंगे विवेक
विवेक ने इसके साथ ही अपने इस इंटव्यू में एक और खुलासा किया है। दरअसल विवेक ने रामायण के लिए कोई फीस नहीं ली है। वो अपनी फीस को दान कर रहे हैं। इस पर भी विवेक ने बताया कि,
'मैंने नमित मल्होत्रा को कहा कि, मैं इस फिल्म के लिए एक भी रुपया नहीं लेना चाहता हूं। मैं फिल्म की पूरी फीस को दान करना चाहता हूं ताकि कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज किया जा सके।'
आपको बता दें कि रामायण में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) श्रीराम का किरदार निभा रहे हैं तो वहीं फिल्म में सई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा केजीएफ स्टार यश (Yash) फिल्म में रावण का किरदार निभाते दिखेंगे तो वहीं सनी देओल (Sunny Deol) फिल्म में हनुमानजी बने नजर आएंगे। वहीं बात विवेक ओबेरॉय की करें तो वो जल्द ही मस्ती 4 में दिखने वाले हैं। इसके अलावा वो प्रभास (Prabhas) के साथ 'स्पिरिट' में भी नजर आएंगे।
