Masti 4: 'पता नहीं घर की महिलाओं को कैसे...' सोशल मीडिया पर फूटा फैंस का गुस्सा, ट्रेलर को बताया 'अश्लील'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मस्ती 4 (Masti 4) का ट्रेलर पिछले हफ्ते लॉन्च होने वाला था लेकिन बाद में इसके रिलीज को टाल दिया गया। फिर इसे 4 नवंबर को लॉन्च किया गया लेकिन लग रहा फैंस पहली की मस्ती जैसे इसे एन्जॉय नहीं कर रहे। फिल्म में मुख्य कलाकार विवेक ओबेरॉय, आफ़ताब शिवदासानी और रितेश देशमुख तो हैं ही साथ ही नरगिस फाखरी, अरशद वारसी और तुषार कपूर भी नजर आए।

एक तरफ जहां कुछ फैंस फ्रैंचाइजी की वापसी को लेकर काफी उत्साहित थे वहीं कई अन्य इससे प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने ट्रेलर को 'सस्ता' और 'अश्लील' बताया। वहीं एक्स पर एक महिला की पोस्ट पर मिलाप जावेरी ने रिप्लाई भी किया।

महिलाएं हुईं नाराज

एक यूजर ने कमेंट किया,'मजेदार तो कुछ भी नहीं है, इतनी अश्लीलता भरी पड़ी है।' एक और इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, 'बहुत घटिया।'एक अन्य ने लिखा, 'इतनी अश्लीलता डालकर मस्ती 4 बना दी।" मस्ती 4 के ट्रेलर से खासकर महिलाएं नाराज नजर आईं। एक महिला ने ट्वीट किया, "ऐसी फिल्में करने के बाद ये अपने घर की महिलाओं का सामना कैसे करते हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा।"

How do they face the females in their house after doing such films, you will never know.



If DISGUST was a genre, this trailer is the topper. Full confidence in our janta to watch & have no issues with the content. Arrey it's just 'fun' yaar.https://t.co/sKUMpxUd2C #Mastiii4 pic.twitter.com/R1Za9kvIdj — NJ (@Nilzrav) November 4, 2025

उन्होंने आगे लिखा,"अगर DISGUST एक जॉनर होता, तो ये ट्रेलर उसमें अव्वल होता। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी जनता इसे देखेगी और कंटेंट से कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे ये तो बस 'मज़ेदार' है यार।"

फिल्म के निर्देशक मिलाप ने इस पर रिएक्ट करते हुए फिल्म का बचाव किया। उन्होंने ट्वीट किया,"मैम, कृपया फिल्म जरूर देखें। आपको अच्छी लगेगी। महिलाओं की भूमिकाएं और दृष्टिकोण बहुत मजबूत हैं।"