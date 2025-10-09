दीवाली पर होगा डबल धमाका... 'Thamma' के साथ होगी 21 साल पुरानी इस फ्रेंचाइजी की टक्कर

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको मीत, प्रेम और अमर की तिकड़ी याद है।इन्होंने हमें अनोखे संवाद और साहसिक एडल्ट सीन्स के जरिए एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की मजेदार कहानी दिखाई। खैर, 2004 की इस मस्ती फ्रैंचाइजी की चौथी किस्त आने वाली है और ये पहले से और भी ज्यादा मजेदार और फनी मोमेंट्स के साथ होने वाली है।

कब रिलीज हो रही फिल्म? निर्माताओं ने कुछ समय पहले ही फिल्म का टीज़र जारी किया था , जिसे YouTube पर अब तक 70 लाख बार देखा जा चुका है। मस्ती 4, 2025 का मोस्टअवेटेड फिल्मों में से एक है।इस मूवी में फिर से आपको विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानीकी जोड़ी देखने को मिलेगी। मूवी 21 नवंबर को रिलीज हो रही है।