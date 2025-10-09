दीवाली पर होगा डबल धमाका... 'Thamma' के साथ होगी 21 साल पुरानी इस फ्रेंचाइजी की टक्कर
रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी अभिनीत फिल्म मस्ती 4 (Mastiii 4) के पोस्टर रिलीज हो गए हैं। निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज़ डेट की भी आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म को कड़ी टक्कर देगी। इसमें हंसी, शरारत और मस्ती का फुल तड़का मिलेगा।
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको मीत, प्रेम और अमर की तिकड़ी याद है।इन्होंने हमें अनोखे संवाद और साहसिक एडल्ट सीन्स के जरिए एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की मजेदार कहानी दिखाई। खैर, 2004 की इस मस्ती फ्रैंचाइजी की चौथी किस्त आने वाली है और ये पहले से और भी ज्यादा मजेदार और फनी मोमेंट्स के साथ होने वाली है।
कब रिलीज हो रही फिल्म?
निर्माताओं ने कुछ समय पहले ही फिल्म का टीज़र जारी किया था , जिसे YouTube पर अब तक 70 लाख बार देखा जा चुका है। मस्ती 4, 2025 का मोस्टअवेटेड फिल्मों में से एक है।इस मूवी में फिर से आपको विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानीकी जोड़ी देखने को मिलेगी। मूवी 21 नवंबर को रिलीज हो रही है।
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर की अनाउंसमेंट
वहीं अब मेकर्स ने इसके नए पोस्टर के साथ रिलीजडेट की भी अनाउंसमेंट कर दी है। अपने इंस्टाग्रामहैंडल पर कलाकारों ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "रोज रोज नई रोज़ी, जिनके साथ ये होते हैं बेहद कोज़ी! मस्ती से मस्ती 4 तक, नई कहानी, और भी पागलपन! #Mastiii4 सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज हो रही है।"
वहीं फैंस भी इस अनाउंसमेंट के साथ अपनी खुशी रोक नहीं पाए। एक प्रशंसक ने लिखा, "मस्ती बॉयज वापस आ गए हैं!" एक अन्य ने लिखा, "पहला दिन, पहला शो हो गया।"
कौन-कौन से कलाकार आएंगे नजर?
विवेक ओबेरॉय, रितेशदेशमुख और आफताब शिवदासानी के अलावा, इस कॉमेडी ड्रामा में इस बार अरशदवारसी भी नजर आएंगे। हालांकि उनका किरदार अभी भी छिपा हुआ है। मस्ती 4 में जेनेलियाडिसूजा, एलनाजनौरोजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की शूटिंग ब्रिटेन में 40 दिनों में पूरी हो चुकी है और फिलहाल यह पोस्ट-प्रोडक्शनस्टेज में है।"
