Masti 4 OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी एडल्ट कॉमेडी? थिएटर में दस्तक देने से पहले लीक हुई डेट
Masti 4 OTT Release: रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की अपकमिंग एडल्ट कॉमेडी अपनी थिएट्रीकल रिलीज के लिए तैयार है। हालांकि इसके पहले ही ओटीटी पर स्ट्रीमिंग के लिए इसकी रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म सामने आ गए हैं। पढ़ें ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी मस्ती 4?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी स्टारर एडल्ट कॉमेडी फिल्म 21 नवंबर, 2025 को रिलीज होने वाली है। ऑफिशियल रिलीज की तारीख से पहले फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग की जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है। कहानी तीन किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है जो हमेशा किसी न किसी तरह एक-दूसरे से दुखी रहते हैं और फिर वे अपनी नीरस जिंदगी से आजाद होने के लिए एक साथ आते हैं।
ऑनलाइन कब और कहां देखें मस्ती 4?
मस्ती 4 जनवरी 2026 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे बताया गया है कि फिल्म ZEE5 प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकती है। इससे भी जरूरी बात यह है कि फिल्म 16 जनवरी 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आ सकती है।
क्या है मस्ती 4 की कहानी?
मिलाप मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और अपनी एडल्ट कॉमेडी, एनर्जेटिक म्यूजिक के साथ, मस्ती 4 कॉमेडी और संगीत की एक नई झलक पेश करती है। कहानी तीन दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हमेशा एक-दूसरे से नाराज रहते हैं और अपनी सिंपल जिंदगी में एक नया स्वाद लाने के लिए एक साथ आते हैं। यहां एक उल्टी मस्ती है, जिसमें उनकी पत्नियों का एक अफेयर चल रहा है और इसी वजह से उनके बीच एक मजेदार चिकन गेम शुरू हो जाता है।
रितेश देशमुख, विवेक और आफताब के साथ इस फिल्म में तुषार कपूर भी अहम भूमिका में हैं। वे इस फिल्म में एक भोजपुरी डॉन का रोल निभा रहे हैं। उन्होंने अपने रोल के बारे में बात करते हुए दैनिक जागरण को बताया, 'मैं फिल्म में रशियन भोजपुरी डॉन बना हूं, जो थोड़ा अजीब है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा सिर्फ निर्देशक मिलाप झावेरी ही सोच सकते हैं। उन्होंने मुझे अच्छा रोल दिया है, भले ही यह लीड रोल ना हो लेकिन दिलचस्प जरूर है'।मैं इस फ्रेंचाइजी में नया एडिशन हूं। उम्मीद है कि लोग कहेंगे कि मैंने अच्छा काम किया है। भले ही,
थिएटर में कब होगी रिलीज?
रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी स्टारर मस्ती 4 नवंबर 21 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में तुषार कपूर भी एक अहम रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म हिट फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त है।
