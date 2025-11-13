प्रियंका सिंह, मुंबई। अक्सर जब बुरा टाइम आता है, तो आपके अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं...ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इसे काफी बार सही साबित करता है बॉलीवुड। सिनेमा की ये एक कड़वी सच्चाई है कि जिसका समय है, उसी के लोग हैं। लगातार फ्लॉप के बाद अक्सर सितारों से लेकर डायरेक्टर तक गुमनाम हो जाते हैं।

फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को मिली सफलता से उत्साहित लेखक व निर्देशक मिलाप जावेरी याद करते हैं कि एक दौर था जब लोगों का भरोसा उन पर से उठने लगा था, प्रतिभा पर सवाल उठे, पर उन्होंने धैर्य के साथ सफलता हासिल करके दिया जवाब...

एक दीवाने की दीवानियत ने पलटी किस्मत पिछला काम अगर न चले तो नया काम पाना कठिन हो जाता है। मस्ती 4 फिल्म के गाने के लांच पर निर्देशक मिलाप जावेरी ने बताया था कि तीन साल तक उनके पास काम नहीं था, जिसके बाद अभिनेता रितेश देशमुख ने उन्हें मस्ती 4 फिल्म दिलाई थी। इस साल रिलीज एक दीवाने की दीवानियत उन्हें मस्ती 4 के बाद मिली थी। उन तीन वर्षों को याद करते हुए मिलाप कहते हैं कि वह दौर कठिन था, काम कम था। मैंने फिर भी विश्वास रखा। अगर आपमें प्रतिभा है, काम के प्रति समर्पण और धैर्य है तो कहीं न कहीं फिर मौके मिलते हैं। बाकी फिल्म निर्माण आखिरकार बिजनेस है।