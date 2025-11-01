Language
    Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office: रोक सको तो रोल लो! बुलेट ट्रेन की रफतार से दौड़ी 'दीवानियत', खूब छापे नोट

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 12: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म ने अपने बजट से डबल कलेक्शन कर लिया है। फिल्म का बजट 25 से 30 करोड़ था और धमाकेदार शुरुआत के बाद ये बजट तीन दिन में ही पूरा हो गया। जानिए कितना रहा बॉक्स ऑफिस पर 12वें दिन का कलेक्शन?

    Hero Image

    एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा 'एक दीवाने की दीवानियत' को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन फिल्म ने अपने कलेक्शन से सभी का मुंह बंद कर दिया है। इस फिल्म की सीधी टक्कर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा (Thamma) से थी लेकिन दीवानियत ने सभी को ठेंगा दिखाते हुए तीन दिन में ही अपना बजट निकाल लिया।

    बॉक्स ऑफिस पर मिली थी शानदार ओपनिंग

    फिल्म दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही है और अब इसने एक और रोमांटिक ड्रामा 'मेट्रो इन दिनों' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10.10 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी जोकि मैडॉक फिल्म्स की एक बड़ी फिल्म के सामने काफी ज्यादा है। दूसरे दिन एक दीवाने की दीवानियत ने 8.88 करोड़ का कलेक्शन किया था। तीसरे दिन ये 7 करोड़ रुपये पर आ गया। इस हिसाब से पहले हफ्ते फिल्म का कलेक्शन 55.15 करोड़ रुपये रहा। फिल्म को 25 से 30 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और ये कलेक्शन उसने बहुत आसानी से छू लिया।

    कितना रहा 12वें दिन का कलेक्शन?

    वहीं 11वें दिन फिल्म का कलेक्शन 2.35 करोड़ रुपये और अब 12वें दिन के अर्ली ट्रेंड्स भी सामने आ गए हैं। फिल्म 2.59 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 60.09 करोड़ रुपये हुआ।

    क्या है फिल्म की कहानी?

    मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित और देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले निर्मित यह फिल्म एक शक्तिशाली राजनेता की कहानी है जिसे एक सुपरस्टार अदा शर्मा से प्यार हो जाता है। फिल्म इमोशनल ड्रामा, प्रेम, जुनून और दिल टूटने के खतरनाक खेल में बदल जाती है।

