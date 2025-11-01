Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office: रोक सको तो रोल लो! बुलेट ट्रेन की रफतार से दौड़ी 'दीवानियत', खूब छापे नोट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा 'एक दीवाने की दीवानियत' को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन फिल्म ने अपने कलेक्शन से सभी का मुंह बंद कर दिया है। इस फिल्म की सीधी टक्कर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा (Thamma) से थी लेकिन दीवानियत ने सभी को ठेंगा दिखाते हुए तीन दिन में ही अपना बजट निकाल लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बॉक्स ऑफिस पर मिली थी शानदार ओपनिंग फिल्म दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही है और अब इसने एक और रोमांटिक ड्रामा 'मेट्रो इन दिनों' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10.10 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी जोकि मैडॉक फिल्म्स की एक बड़ी फिल्म के सामने काफी ज्यादा है। दूसरे दिन एक दीवाने की दीवानियत ने 8.88 करोड़ का कलेक्शन किया था। तीसरे दिन ये 7 करोड़ रुपये पर आ गया। इस हिसाब से पहले हफ्ते फिल्म का कलेक्शन 55.15 करोड़ रुपये रहा। फिल्म को 25 से 30 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और ये कलेक्शन उसने बहुत आसानी से छू लिया।