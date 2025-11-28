De De Pyaar De 2 Box Office Collection: 14वें दिन अजय देवगन की फिल्म ने मारा यूटर्न, भर गई मेकर्स की झोली
अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, मीजान जाफरी और आर. माधवन अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को रिलीज हुई थी। यह परिवार के साथ मनोरंजन के लिए एक अच्छा विकल्प है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए रखी है। जानिए इसका 14वें दिन का कलेक्शन।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी इस वीकेंड फैमिली के साथ कोई मूवी देखने जाने का प्लान कर रहे हैं और मस्ती, मजाक के मूड में हैं तो आपके लिए दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2) एक अच्छा ऑप्शन है। बॉलीवुड की ये लेटेस्ट रोमांटिक कॉमेडी आपका मनोरंजन जरूर करेगी। इस फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, मीजान जाफरी और आर. माधवन जैसे कलाकार नजर आए। रकुलप्रीत सिंह के पिता के किरदार में नजर आए आर. माधवन ने लोगों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
इन फिल्मों को दिया तगड़ा कॉम्पटीशन
अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित और टी-सीरीज और लव फिल्म्स द्वारा समर्थित यह रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके बाद मस्ती 4 और 120 बहादुर जैसी फिल्में भी रिलीज हुईं लेकिन दे दे प्यार दे ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है।
कितना रहा 14वें दिन का कलेक्शन
वहीं इसके कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 8.75 करोड़ की ओपनिंग की थी। इसके बाद दूसरा दिन इसके लिए काफी बेहतर साबित हुआ और कलेक्शन 12 करोड़ के आसपास पहुंच गया। फिल्म ने पहले हफ्ते में 50 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लिया था। वहीं अब इसके 14वें दिन के अर्ली ट्रेंड्स भी सामने आ गए हैं। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 1.25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। इस तरह से फिल्म का कुल कलेक्शन 67.60 करोड़ हुआ।
क्या है फिल्म की कहानी?
दे प्यार दे 2 52 वर्षीय आशीष की कहानी है, जो अपने से उम्र में छोटी प्रेमिका आयशा के परिवार का दिल जीतने की कोशिश करता है। मुख्य संघर्ष आयशा के पिता, आर. माधवन के साथ शुरू होता है, जिनकी उपस्थिति फिल्म में कॉमेडी पंच के साथ-साथ भावनात्मक टकराव भी लाती है। सहायक कलाकारों में मीजान जाफरी स्क्रीन पर खूब अच्छे लगे। उनके अलावा जावेद जाफरी और गौतमी कपूर प्रमुख भूमिकाओं में हैं।
विदेशों में स्थिर कमाई और भारत में सप्ताह के दिनों में मामूली कमाई के साथ, उम्मीद है कि फिल्म दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगी।
