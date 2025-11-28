De De Pyaar De 2 Box Office Collection: 14वें दिन अजय देवगन की फिल्म ने मारा यूटर्न, भर गई मेकर्स की झोली

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी इस वीकेंड फैमिली के साथ कोई मूवी देखने जाने का प्लान कर रहे हैं और मस्ती, मजाक के मूड में हैं तो आपके लिए दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2) एक अच्छा ऑप्शन है। बॉलीवुड की ये लेटेस्ट रोमांटिक कॉमेडी आपका मनोरंजन जरूर करेगी। इस फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, मीजान जाफरी और आर. माधवन जैसे कलाकार नजर आए। रकुलप्रीत सिंह के पिता के किरदार में नजर आए आर. माधवन ने लोगों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

इन फिल्मों को दिया तगड़ा कॉम्पटीशन अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित और टी-सीरीज और लव फिल्म्स द्वारा समर्थित यह रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके बाद मस्ती 4 और 120 बहादुर जैसी फिल्में भी रिलीज हुईं लेकिन दे दे प्यार दे ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है।