De De Pyaar De 2 Worldwide Collection: दुनियाभर में छाई दे दे प्यार 2 , वीक डे में कमाई पर नहीं लगा ब्रेक
De De Pyaar De 2 Worldwide Collection Day 13: सुपरस्टार अजय देवगन की रोमांटिक फिल्म दे दे प्यार दे 2 जल्द ही रिलीज के दो वीक पूरे कर लेगी। लेकिन, ये मूवी वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में अब भी हार मानने को तैयार नहीं है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। De De Pyaar De 2 Worldwide Collection: सुपरस्टार अजय देवगन की रोमांटिक फिल्म दे दे प्यार दे 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में अपनी धाक जमाई है। विदेशों में शानदार कमाई करते हुए दे दे प्यार दे 2 ने हर किसी को प्रभावित किया है। हाल ही में ग्लोबली 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दे दे प्यार दे 2 ने दुनियाभर में एक बार फिर से बेहतरीन कलेक्शन की प्रक्रिया को जारी रखा है।
इस आधार पर रिलीज के 13वें दिन दे दे प्यार दे 2 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन में और अधिक इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बुधवार को इस मूवी ने पूरी दुनिया में अब तक अच्छा बिजनेस कर लिया है।
वर्ल्डवाइड कमाल कर रही है दे दे प्यार दे 2
साल 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म दे दे प्यार दे के सीक्वल के तौर पर अजय देवगन की इस मूवी ने वाकई दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से दे दे प्यार दे 2 को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जिसके चलते कमाई के मामले में ये मूवी कमाल करने में कामयाब हुई है। गौर किया जाए दे दे प्यार दे 2 के 13वें दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तरफ तो वह 2 करोड़ के आस-पास रहा है। अब इस रोमांटिक ड्रामा का ग्रॉस बिजनेस 105 करोड़ के पास पहुंच गया है।
हालांकि, अभी दे दे प्यार दे 2 अपना बजट निकालने से काफी दूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दे दे प्यार दे 2 की कुल लागत 130 करोड़ से अधिक है। ऐसे में फिलहाल इस मूवी को प्रॉफिट में आने के लिए 30 करोड़ से अधिक कारोबार करना होगा, जोकि अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेड एनालिस्ट्स की मानें तो दे दे प्यार दे 2 एक एवरेज फिल्म बनकर रह जाएगी, क्योंकि फिल्म की सफलता के बजट से अधिक कारोबार के आधार पर जुड़े रहते हैं।
ओटीटी पर कहां आएगी दे दे प्यार दे 2
अभी दे दे प्यार दे 2 की ओटीटी रिलीज (De De Pyaar De 2 OTT Release) में काफी समय है। लेकिन ये कन्फर्म है कि थिएटर्स के बाद इस रोमांटिक फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। हालांकि, अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से होना बाकी है। माना जा रहा है कि दे दे प्यार दे 2 को अगले महीने ओटीटी पर उतारा जा सकता है।
