Tere Ishk Mein OTT Release: थिएटर्स के बाद इस ओटीटी पर दिखेगा धनुष-कृति का इंटेंस लव, कब और कहां देखें फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रांझणा के बाद एक बार फिर आशिक बन धनुष बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। बॉलीवुड में अभिनेता को आनंद एल राय निर्देशित रांझणा से अच्छी-खासी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। यह फिल्म आज भी सिनेमा की क्लासिक कल्ट मूवीज में गिनी जाती है।

रांझणा के बाद धनुष एक बार पर्दे पर दीवानगी दिखाने आए हैं। लेटेस्ट रिलीज फिल्म तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein) को लेकर काफी समय से फिल्मी गलियारों में बज बना हुआ है। अब फिल्म रिलीज हो गई है और इसे दर्शकों व क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं।

तेरे इश्क में मूवी को मिले अच्छे रिव्यू आनंद एल राय का निर्देशन, फिल्म की कहानी, धनुष और कृति सेनन की परफॉर्मेंस, आर रहमान का म्यूजिक... तेरे इश्क में मूवी को लेकर लोगों के बीच काफी बज बना हुआ है। आज से यह सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और उम्मीद है कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन करेगी।

अगर आप इसे सिनेमाघरों में रिलीज के बाद ओटीटी पर भी देखना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक गुडन्यूज है। एक हालिया रिपोर्ट में पता चल गया है कि यह फिल्म कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।