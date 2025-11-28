Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tere Ishk Mein OTT Release: थिएटर्स के बाद इस ओटीटी पर दिखेगा धनुष-कृति का इंटेंस लव, कब और कहां देखें फिल्म?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    Tere Ishk Mein OTT Release Date: धनुष और कृति सेनन स्टारर मूवी तेरे इश्क में आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सिनेमाघरों के बाद फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, इसकी जानकारी भी सामने आ गई है। जानिए आप इसे ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेरे इश्क में इस ओटीटी पर होगी रिलीज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रांझणा के बाद एक बार फिर आशिक बन धनुष बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। बॉलीवुड में अभिनेता को आनंद एल राय निर्देशित रांझणा से अच्छी-खासी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। यह फिल्म आज भी सिनेमा की क्लासिक कल्ट मूवीज में गिनी जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रांझणा के बाद धनुष एक बार पर्दे पर दीवानगी दिखाने आए हैं। लेटेस्ट रिलीज फिल्म तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein) को लेकर काफी समय से फिल्मी गलियारों में बज बना हुआ है। अब फिल्म रिलीज हो गई है और इसे दर्शकों व क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं।

    तेरे इश्क में मूवी को मिले अच्छे रिव्यू

    आनंद एल राय का निर्देशन, फिल्म की कहानी, धनुष और कृति सेनन की परफॉर्मेंस, आर रहमान का म्यूजिक... तेरे इश्क में मूवी को लेकर लोगों के बीच काफी बज बना हुआ है। आज से यह सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और उम्मीद है कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन करेगी।

    अगर आप इसे सिनेमाघरों में रिलीज के बाद ओटीटी पर भी देखना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक गुडन्यूज है। एक हालिया रिपोर्ट में पता चल गया है कि यह फिल्म कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।

    यह भी पढ़ें- Tere Ishk Mein को देखकर आशिकों का दिल हुआ छलनी, धनुष-कृति की फिल्म के आगे 'सैयारा' भी मांग रही पानी!

    Tere Ishk Mein

    क्या है फिल्म की कहानी?

    फिल्म की कहानी शंकर और मुक्ति की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है। गुस्सा, जुनून, प्यार और दर्द से भरी तेरे इश्क में मूवी में शंकर और मुक्ति के बीच कैसे प्यार होता है और किस वजह से दोनों अलग हो जाते हैं, कहानी इसी पर आधारित है। बनारस में सेट कहानी रांझणा की याद दिलाती है। 

    Kriti Dhanush

    ओटीटी पर कब रिलीज होगी तेरे इश्क में?

    तेरे इश्क में मूवी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इसके बाद ही ओटीटी पर आएगी। मगर अभी से पता चल गया है कि यह किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। ओटीटी प्ले के मुताबिक, तेरे इश्क में मूवी सिनेमाघरों के बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अभी डेट रिवील नहीं हुई है लेकिन ऐसी चर्चा है कि फिल्म 26 दिसंबर 2025 से 23 जनवरी 2026 के बीच रिलीज हो सकती है। बाकी फिल्म के बॉक्स ऑफिस के परफॉर्मेंस पर आधारित है। अगर फिल्म नहीं चली तो यह एक महीने के अंदर ओटीटी पर आ जाएगी और अगर चली तो दो महीने भी लग सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Tere Ishk Mein BO Prediction: रिलीज से पहले ही धनुष-कृति की फिल्म की तूफानी रफ्तार, इतने करोड़ से होगी ओपनिंग?