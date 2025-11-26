Tere Ishk Mein CBFC: धनुष-कृति की फिल्म से हटाया गया अश्लील शब्द, इन बदलावों के साथ सेंसर बोर्ड से हुई पास

Language
    धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' इस शुक्रवार को थिएटर में दस्तक देगी। रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड में गई इस फिल्म को CBFC की तरफ से सर्टिफिकेट मिल चुका है। आनंद एल राय की मूवी का रनिंग टाइम कितना है और इसमें कौन से सींस और डायलॉग्स में बदलाव किए गए हैं, यहां पर पढ़ें पूरी डिटेल्स: 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष और कृति सेनन (Kriri Sanon)की म्यूजिकल रोमांटिकल थ्रिलर फिल्म 'तेरे इश्क में' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। निर्देशक आनंद एल राय और धनुष इस फिल्म के साथ तीसरी बार साथ आए हैं। इससे पहले उनकी जोड़ी ने 'रांझणा' और 'अतरंगी रे' जैसी फिल्मों में कमाल किया है।

    साल 2025 अपने अंत पर है और 'तेरे इश्क में' को इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। फिल्म के इंटेंस ट्रेलर को देखने के बाद 'तेरे इश्क में' से बॉक्स ऑफिस पर काफी उम्मीद बंध चुकी है। 28 नवम्बर को रिलीज हो रही धनुष-कृति की इस मूवी को सेंसर बोर्ड से पास कर दिया गया है। फिल्म को क्या सर्टिफिकेट मिला और मूवी में सींस पर सेंसर की कैंची चली, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

    15 साल से ऊपर के बच्चे देख सकेंगे 'तेरे इश्क में'

    पूरी फिल्म का रिव्यू करने के बाद सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट ने मूवी को U/A+ 16 सर्टिफिकेट दिया है। सेंसर बोर्ड का रवैया पास्ट में बड़ी-बड़ी फिल्मों के प्रति सख्त रहा है और कई-कई सीन से बड़े-बड़े डायलॉग्स तक हटाए गए हैं, लेकिन 'तेरे इश्क में' के साथ ऐसा नहीं हुआ है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म को सिर्फ एक कट के साथ सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है और इसी के साथ मूवी से एक 'अश्लील' सीन को हटाया गया है।

    इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में से एक भी एक्शन या इंटीमेट सीन और विजुअल्स नहीं हटवाया है, सिर्फ एक डायलॉग मोडिफाई किया गया है। फिल्म के 27 मिनट पर एक ऐसा सीन था, जिसमें अश्लील शब्द का इस्तेमाल था, जिसे रिप्लेस किया गया है। इसके अलावा एंटी स्मोकिंग मैसेज को हिंदी में शामिल करना और एल्कोहल ब्रांड लेबल को धुंधला करने की रिक्वेस्ट सेंसर बोर्ड की तरफ से की गई है।

    सभी बदलावों के साथ धनुष और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म का रनिंग टाइम 2 घंटे 49 मिनट और 17 सेकंड का है। रिपोर्टस के मुताबिक, फिल्म की एडवांस बुकिंग कमाई में 35 हजार से अधिक टिकट बिक्री अभी तक हो चुकी है।

    मूवी की कहानी की बात करें तो धनुष को लेकर हमेशा रोमांटिक फिल्में बनाने वाले आनंद एल राय ने इसमें गुस्से के कारण कैसे एक अधूरी प्रेम कहानी जुनून का रूप ले लेती हैं, इसे दिखाया है। 28 नवम्बर को रिलीज इस फिल्म में धनुष (शंकर) और कृति (मुक्ति) का किरदार निभाएंगी।

