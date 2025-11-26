Tere Ishk Mein CBFC: धनुष-कृति की फिल्म से हटाया गया अश्लील शब्द, इन बदलावों के साथ सेंसर बोर्ड से हुई पास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष और कृति सेनन (Kriri Sanon)की म्यूजिकल रोमांटिकल थ्रिलर फिल्म 'तेरे इश्क में' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। निर्देशक आनंद एल राय और धनुष इस फिल्म के साथ तीसरी बार साथ आए हैं। इससे पहले उनकी जोड़ी ने 'रांझणा' और 'अतरंगी रे' जैसी फिल्मों में कमाल किया है।

साल 2025 अपने अंत पर है और 'तेरे इश्क में' को इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। फिल्म के इंटेंस ट्रेलर को देखने के बाद 'तेरे इश्क में' से बॉक्स ऑफिस पर काफी उम्मीद बंध चुकी है। 28 नवम्बर को रिलीज हो रही धनुष-कृति की इस मूवी को सेंसर बोर्ड से पास कर दिया गया है। फिल्म को क्या सर्टिफिकेट मिला और मूवी में सींस पर सेंसर की कैंची चली, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

15 साल से ऊपर के बच्चे देख सकेंगे 'तेरे इश्क में' पूरी फिल्म का रिव्यू करने के बाद सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट ने मूवी को U/A+ 16 सर्टिफिकेट दिया है। सेंसर बोर्ड का रवैया पास्ट में बड़ी-बड़ी फिल्मों के प्रति सख्त रहा है और कई-कई सीन से बड़े-बड़े डायलॉग्स तक हटाए गए हैं, लेकिन 'तेरे इश्क में' के साथ ऐसा नहीं हुआ है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म को सिर्फ एक कट के साथ सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है और इसी के साथ मूवी से एक 'अश्लील' सीन को हटाया गया है।

कितने घंटे की है 'तेरे इश्क में'? सभी बदलावों के साथ धनुष और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म का रनिंग टाइम 2 घंटे 49 मिनट और 17 सेकंड का है। रिपोर्टस के मुताबिक, फिल्म की एडवांस बुकिंग कमाई में 35 हजार से अधिक टिकट बिक्री अभी तक हो चुकी है।