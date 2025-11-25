Tere Ishk Mein Advance Booking: धनुष-कृति की फिल्म पर दर्शकों ने लुटाए करोड़ों, धड़ल्ले से हो रही एडवांस बुकिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष और कृति सेनन की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग के लिए तैयार है, ऐसा हम नहीं इसकी एडवांस बुकिंग कह रही है। क्योंकि रिलीज से पहले ही फिल्म की अच्छी खासी टिकट सेल हो रही हैं। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 28 नवंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। आइए जानते हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग।

तेरे इश्क में एडवांस बुकिंग डे 1 सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार सुबह 11 बजे तक, तेरे इश्क में के करीब 18,000 टिकट बिक चुके थे, जिससे पहले दिन का ग्रॉस कलेक्शन करीब 50 लाख रुपये हो गया। तीन बड़े नेशनल सिनेमा चेन, PVR, INOX, और सिनेपोलिस में फिल्म का शुरुआती परफॉर्मेंस खास तौर पर अच्छा रहा है, अकेले इन जगहों से 10,000 से ज्यादा टिकट बिके हैं। वहीं अब तक फिल्म ने 23000 टिकट सेल कर दिए हैं और अभी भी बुकिंग ओपन है। इतने टिकट सेल करने के बाद फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 63.19 लाख कमा लिए हैं और ब्लॉक सीट के साथ 1.95 करोड़ रुपये।