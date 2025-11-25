Language
    Tere Ishk Mein Advance Booking: धनुष-कृति की फिल्म पर दर्शकों ने लुटाए करोड़ों, धड़ल्ले से हो रही एडवांस बुकिंग

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:49 PM (IST)

    Tere Ishk Mein Advance Booking Day 1: धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में ने रिलीज से तीन दिन पहले ही जबरदस्त एडवांस सेल्स की है। फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग का दावा करती नजर आ रही है। आइए जानते हैं फिल्म ने एडवांस बुकिंग के पहले दिन कितनी कमाई की।

    तेरे इश्क में एडवांस बुकिंग डे 1 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष और कृति सेनन की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग के लिए तैयार है, ऐसा हम नहीं इसकी एडवांस बुकिंग कह रही है। क्योंकि रिलीज से पहले ही फिल्म की अच्छी खासी टिकट सेल हो रही हैं। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 28 नवंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। आइए जानते हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग।

    तेरे इश्क में एडवांस बुकिंग डे 1

    सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार सुबह 11 बजे तक, तेरे इश्क में के करीब 18,000 टिकट बिक चुके थे, जिससे पहले दिन का ग्रॉस कलेक्शन करीब 50 लाख रुपये हो गया। तीन बड़े नेशनल सिनेमा चेन, PVR, INOX, और सिनेपोलिस में फिल्म का शुरुआती परफॉर्मेंस खास तौर पर अच्छा रहा है, अकेले इन जगहों से 10,000 से ज्यादा टिकट बिके हैं। वहीं अब तक फिल्म ने 23000 टिकट सेल कर दिए हैं और अभी भी बुकिंग ओपन है। इतने टिकट सेल करने के बाद फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 63.19 लाख कमा लिए हैं और ब्लॉक सीट के साथ 1.95 करोड़ रुपये।

    डबल डिजीट में होगी ओपनिंग

    फिल्म की रिलीज में अभी तीन दिन बाकी हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्री-सेल्स इस साल किसी रोमांटिक ड्रामा के लिए सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होने वाली है। फिल्म को अपने पहले हफ्ते में बड़े कॉम्पिटिशन की कमी का फायदा मिला है, जिससे इसके शुरुआती बॉक्स ऑफिस नंबर और बढ़ने की उम्मीद है। एडवांस बुकिंग ट्रेंड्स से पता चलता है कि तेरे इश्क में आराम से डबल-डिजिट ओपनिंग कर सकती है, यह कामयाबी इस साल कुछ ही फिल्मों ने हासिल की है। रोमांटिक फिल्मों में चल रही दिलचस्पी और रिलीज विंडो का सही चुनाव इसकी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई में मदद कर सकता है।

     

    इस फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसे YouTube पर 10 दिन में 44 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस फिल्म को सबसे अच्छे रोमांटिक ड्रामा में से एक माना जा रहा है और अगर यह दर्शकों को पसंद आ जाती है, तो यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करेगी, क्योंकि इस साल रोमांटिक फिल्मों का ट्रेंड काम कर गया है। फिल्म में धनुष और कृति ने लीड रोल प्ले किया है।

