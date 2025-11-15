Dhanush का प्यार से उठा भरोसा, तलाक के बाद 'इश्क' को लेकर इतनी बड़ी बात बोल गए एक्टर!
धनुष और कृति सेनन की जोड़ी जल्द ही म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'तेरे इश्क में' नजर आने वाली है। बीते दिन ही इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। ट्रेलर में प्यार की खातिर 'दिल्ली फूंक दूंगा' कहने वाले धनुष असल जिंदगी में इश्क के बारे में क्या महसूस करते हैं, उन्होंने इस खास मौके पर बताया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आनंद एल राय और धनुष की जोड़ी जब-जब पर्दे पर आई है, तब-तब कमाल हुआ है। रांझणा जैसी सुपरहिट फिल्म के बाद अब एक बार फिर से एक नई प्यार की कहानी लेकर धनुष और आनंद एल राय लौट रहे हैं। इस बार धनुष की जोड़ी कृति सेनन के साथ बन रही है।
बीते दिनों ही फिल्म 'तेरे इश्क में' का ट्रेलर रिलीज हुआ था। ट्रेलर में धनुष प्यार की खातिर मर-मिटने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। हालांकि, असल जिंदगी में उनकी प्यार को लेकर बिल्कुल ही अलग सोच है। ऐश्वर्या से तलाक के बाद वह प्यार को लेकर क्या सोचते हैं, इस बारे में उन्होंने बताया।
धनुष ने प्यार को कहा 'ओवररेटेड इमोशन'
'तेरे इश्क में' ट्रेलर लॉन्च के मौके पर जब धनुष और कृति सेनन से ये पूछा गया कि उनके लिए प्यार क्या है? तो पहले वह इसके बारे में बात करने से हिचकिचाए, लेकिन बाद में धनुष ने जवाब देते हुए कहा, "मेरे लिए प्यार एक ओवररेटेड इमोशन है"। एक्टर के हिसाब से प्यार के बारे में लोग बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर बोलते हैं।
Q: What is LOVE for You❓#Dhanush: I don't know, i think it's just another OVERRATED emotion pic.twitter.com/B122lCBhw0— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) November 15, 2025
जैसे ही धनुष ने प्यार को एक ओवररेटेड इमोशन कहा, तुरंत ही कृति ने जवाब में कहा कि उनके हिसाब से धनुष का ऑनस्क्रीन कैरेक्टर 'धनुष' इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होगा। जिसके जवाब में धनुष ने तुरंत कहा, "मैं पहले ही ये कह चुका हूं कि मैं फिल्म में अपने कैरेक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं"।
2024 में हुआ था धनुष का पत्नी से तलाक
धनुष के ऐसा कहने पर सोशल मीडिया पर कई फैंस को ये भी लग रहा है कि रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से तलाक के बाद धनुष का प्यार पर से विश्वास उठ चुका है। दरअसल, धनुष ने कुछ समय तक ऐश्वर्या को डेट करने के बाद साल 2004 में चेन्नई में उनके साथ एक ग्रैंड वेडिंग की थी।
हालांकि, शादी के 18 साल बाद कपल ने 17 जनवरी 2022 में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और बताया कि उन्होंने म्यूचली अलग होने का निर्णय लिया है। उन दोनों का 27 नवंबर 2024 में डिवोर्स फाइनल हुआ था।
