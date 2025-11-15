Dhanush का प्यार से उठा भरोसा, तलाक के बाद 'इश्क' को लेकर इतनी बड़ी बात बोल गए एक्टर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आनंद एल राय और धनुष की जोड़ी जब-जब पर्दे पर आई है, तब-तब कमाल हुआ है। रांझणा जैसी सुपरहिट फिल्म के बाद अब एक बार फिर से एक नई प्यार की कहानी लेकर धनुष और आनंद एल राय लौट रहे हैं। इस बार धनुष की जोड़ी कृति सेनन के साथ बन रही है।

बीते दिनों ही फिल्म 'तेरे इश्क में' का ट्रेलर रिलीज हुआ था। ट्रेलर में धनुष प्यार की खातिर मर-मिटने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। हालांकि, असल जिंदगी में उनकी प्यार को लेकर बिल्कुल ही अलग सोच है। ऐश्वर्या से तलाक के बाद वह प्यार को लेकर क्या सोचते हैं, इस बारे में उन्होंने बताया।

धनुष ने प्यार को कहा 'ओवररेटेड इमोशन' 'तेरे इश्क में' ट्रेलर लॉन्च के मौके पर जब धनुष और कृति सेनन से ये पूछा गया कि उनके लिए प्यार क्या है? तो पहले वह इसके बारे में बात करने से हिचकिचाए, लेकिन बाद में धनुष ने जवाब देते हुए कहा, "मेरे लिए प्यार एक ओवररेटेड इमोशन है"। एक्टर के हिसाब से प्यार के बारे में लोग बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर बोलते हैं।