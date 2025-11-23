Language
    Dhanush और मृणाल ठाकुर के अफेयर रूमर्स ने फिर पकड़ा जोर, इस वायरल पोस्ट ने किया आग में घी का काम?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:33 PM (IST)

    कुछ महीने पहले साउथ सुपरस्टार धनुष और मृणाल ठाकुर के अफेयर्स के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में गूंज रहे थे। हालांकि, मृणाल ने धनुष को डेट करने की खबरों को खारिज कर दिया था। दोनों के अफेयर की खबरें शांत ही होने लगी थी कि इस बीच अब एक ऐसा पोस्ट वायरल हो गया है, जिसे देख फैंस का शक गहरा गया है। 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मृणाल ठाकुर और 'तेरे इश्क में' एक्टर धनुष को जब पहली बार 'सन ऑफ सरदार 2' की स्क्रीनिंग पर साथ में देखा गया था, तो सोशल मीडिया पर यूजर्स को ऐसा लगा कि उनके बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। उस दौरान सोशल मीडिया पर मृणाल और धनुष की डेटिंग की खबरें छाई रहीं।

    मृणाल ने धनुष के साथ उड़ी डेटिंग रूमर्स को खारिज कर दिया। हालांकि, फैंस का दिल ये मानने को राजी नहीं हुआ। दोनों के अफेयर्स की अफवाहें शांत हो, उससे पहले ही धनुष-मृणाल का एक ऐसा पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसने उनके डेटिंग की अफवाहों को और हवा दे दी है।

    धनुष ने मृणाल ठाकुर की फोटो पर किया ऐसा कमेंट

    बीते दिनों संजय लीला भंसाली ने अपनी आगामी फिल्म की घोषणा की थी, जिसका टाइटल था 'दो दीवाने एक सहर में'। इस फिल्म का टीजर रिलीज करते हुए भंसाली ने ये बताया था कि फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी होंगे। इस छोटे से टीजर पर फैंस मृणाल को उनकी अगली फिल्म के लिए भंसाली प्रोडक्शन के इंस्टाग्राम पेज पर बधाई दे रहे थे। हालांकि, इस बीच ही फैंस की पैनी नजर धनुष के कमेंट पर गई, जिन्होंने मृणाल के लिए खास बात लिखी हुई थी।

    इस पोस्ट को एक फैन ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि 'धनुष ने मृणाल के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया'। धनुष के कमेंट का स्क्रीनशॉट भी फैन ने शेयर किया। 'दो दीवाने सहर में' के टीजर पर कमेंट करते हुए धनुष ने लिखा था, "देखने और सुनने में काफी अच्छा लग रहा है"।

    मृणाल ठाकुर ने कमेंट पर दिया ऐसा जवाब

    टीजर को लेकर किए गए धनुष के कमेंट पर मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी दोनों ने ही रिएक्ट किया। सिद्धांत ने जहां हार्ट वाला इमोजी और हाथ का इमोजी लगाकर उनके कमेंट का रिप्लाई किया, तो वहीं मृणाल ठाकुर ने कमेंट का जवाब देते हुए हार्ट वाले इमोजी के साथ सूरजमुखी का इमोजी लगाया।

    दोनों की इस सोशल मीडिया कन्वर्सेशन ने उनके अफेयर्स रूमर्स में आग में घी का काम किया है। हालांकि, उनके अफेयर्स के रूमर्स पर ही खबरें नहीं रुकी, बल्कि कुछ फैंस फिल्म के म्यूजिक को धनुष और श्रुति हासन स्टारर फिल्म 3 का कॉपी भी बता रहे हैं। धनुष की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह जल्द ही कृति सेनन के साथ मूवी 'तेरे इश्क में' नजर आएंगे, जो 28 नवम्बर को रिलीज होगी।

