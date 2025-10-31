टल गई Varun Dhawan स्टारर Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai की रिलीज डेट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
वरुण धवन (Varun Dhawan) के फैंस को उनकी अगली रोमांटिक कॉमेडी देखने के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। डेविड धवन द्वारा निर्देशित 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज टाल दी गई है। यह फिल्म, जो पहले 10 अप्रैल, 2026 को रिलीज़ होने वाली थी अब अगले साल रिलीज होगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक डेविड धवन लगभग 6 साल के लंबे गैप के बाद डायरेक्टर की कुर्सी पर फिर से लौट रहे हैं। 'है जवानी तो इश्क होना है'में वो वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े को कास्ट कर रहे हैं। लेकिन वरुण धवन की ये अपकमिंग फिल्म अधर में लटकी हुई है।
अब अगले साल जून में रिलीज होगी फिल्म
पहले ये रोमांटिक-कॉमेडी अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इसकी डेट बदल दी गई है। अब यह फिल्म अब 5 जून 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी। रिलीज डेट की घोषणा करते हुए फिल्म के निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "ड्रामा भी होना है, कॉमेडी भी - क्योंकि जब 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में।"
एक्टर ने शेयर किया था बीटीएस वीडियो
हाल ही में वरुण और पूजा हेगड़े ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया था। इस बिहाइंड द सीन क्लिप में वरुण अपनी "है जवानी तो इश्क होना है" को-स्टार को मजाकिया अंदाज में चिढ़ा रहे थे। क्लिप की शुरुआत में पूजा अपनी आंखों में कुछ डालते हुए कहती हैं, "वरुण मुझे रुला रहा है।" जब उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट से पूछा कि वे कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूजा ने कहा, "यह एक राज है। हम आपको नहीं बता सकते।"
अन्य कौन से कलाकार आएंगे नजर?
वरुण, पूजा और मृणाल के अलावा फिल्म में मौनी रॉय, कुब्रा सैत, मनीष पॉल और कई अन्य सितारे भी नजर आएंगे। है जवानी तो इश्क होना है कथित तौर पर एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसे कई महिलाएं रिजेक्ट कर देती हैं, लेकिन अंत में उसे भगवान से मदद मिलती है।
