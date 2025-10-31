टल गई Varun Dhawan स्टारर Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai की रिलीज डेट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक डेविड धवन लगभग 6 साल के लंबे गैप के बाद डायरेक्टर की कुर्सी पर फिर से लौट रहे हैं। 'है जवानी तो इश्क होना है'में वो वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े को कास्ट कर रहे हैं। लेकिन वरुण धवन की ये अपकमिंग फिल्म अधर में लटकी हुई है।

अब अगले साल जून में रिलीज होगी फिल्म पहले ये रोमांटिक-कॉमेडी अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इसकी डेट बदल दी गई है। अब यह फिल्म अब 5 जून 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी। रिलीज डेट की घोषणा करते हुए फिल्म के निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "ड्रामा भी होना है, कॉमेडी भी - क्योंकि जब 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में।"