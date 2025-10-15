Anil Dhawan की पोती रियल लाइफ में है बेहद ब्यूटीफुल, सलमान खान की फिल्म में कर चुकी हैं काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्टार किड हमेशा से सिनेमा जगत में चर्चा का विषय बनते हैं। अभिनेता अनिल धवन की पोती का नाम इस भी मामले में शामिल होता है, जो बॉलीवुड में एंट्री मार चुकी हैं। हवस जैसी कई शानदार फिल्में करने वाले अनिल की ग्रैंड डॉटर रियल लाइफ में बेहद हॉट हैं, उनकी तस्वीरें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इतना ही नहीं वह बॉलीवुड सुपरस्टार के सलमान खान के साथ भी काम कर चुकी हैं। आइए जानते हैं कि अनिल धवन की खूबसूरत पोती कौन हैं और वह कैसी दिखती हैं। अनिल धवन की ब्यूटीफुल पोती 70 के दशक में जहां एक तरफ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों का दबदबा बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अनिल धवन भी इंडस्ट्री में अपनी पहचान चुके थे। उनको सबसे अधिक लोकप्रियता फिल्म हवस से मिली थी, जिसमें वह नीतू सिंह संग लीड रोल में नजर आए थे।

यह भी पढ़ें- Sholay के 'गब्बर सिंह' बेटी की खूबसूरती के आगे फेल हैं कई बॉलीवुड हसीनाएं, एक्टिंग करियर रहा फ्लॉप तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम... अनिल का सबसे पॉपुलर सॉन्ग है। इसके अलावा गौर किया जाए अनिल धवन की पोती की तरफ तो उनका अंजिनी धवन है, जो वेटरन एक्टर के बेटे सिद्धार्थ धवन की बेटी हैं। अंजिनी ने बीते साल फिल्म बिन्नी एंड फैमिली मूवी से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और अपने दादा की सिनेमा की विरासत को एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया। इसके अलावा वह सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म सिकंदर में भी नजर आ चुकी हैं। रियल लाइफ में अंजिनी धवन से ज्यादा ब्यूटीफुल हैं और उनका किलर देख आपके होश उड़ जाएंगे। हॉटनेस के मामले में वह अनन्या पांडे और सायना कपूर पर भी भारी पड़ती नजर आती हैं।

इंस्टाग्राम पर उनकी एक से बढ़कर एक फोटो मौजूद है, जो आपका दिल जीतने के लिए काफी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अंजिनी बी टाउन नई उभरती हुईं अदाकारा हैं, जो फ्यूचर में सिनेमा की स्टार बनती नजर आ सकती हैं।