Sholay के 'गब्बर सिंह' बेटी की खूबसूरती के आगे फेल हैं कई बॉलीवुड हसीनाएं, एक्टिंग करियर रहा फ्लॉप
Amjad Khan Daughter: निर्देशक रमेश सिप्पी की कल्ट क्लासिक फिल्म शोले (Sholay) में डाकू गब्बर सिंह का आइकॉनिक रोल निभाने वाले कलाकार अमजद खान को भला कौन भूल सकता है। आज हम आपको अमजद की बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन उनका एक्टिंग करियर महा फ्लॉप रहा था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Sholay हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म के तौर पर जानी जाती है। निर्देशक रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी की कहानी और किरदार आज 50 साल बाद भी पॉपुलर हैं। खासतौर पर दिग्गज अभिनेता अमजद खान (Amjad Khan) द्वारा निभाया गया डाकू गब्बर सिंह का रोल भला कौन भूल सकता।
बात जब अमजद खान के बारे में हो रही है तो हम आपको उनकी बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत हैं। लेकिन पिता की तुलना में उनका एक्टिंग करियर महा फ्लॉप रहा था। आइए जानते हैं कि शोले के गब्बर सिंह की बेटी कौन (Amjad Khan Daughter) है।
अमजद खान की खूबसूरत बेटी
सिनेमा जगत के वेटरन एक्टर रहे अमजद खान ने साल 1972 में शैला खान संग निकाह किया था। इन दोनों के तीन बच्चे हुए, जिनमें तीसरे नंबर पर बेटी अहलम का जन्म हुआ। अहलम खान परिवार की सबसे छोटी सदस्य और सबकी प्यारी हैं। वह असल जिंदगी में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं।
इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों देखकर आसानी से लगा सकते हैं। अहलम के बारे में गौर किया जाए तो उन्होंने भी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक्टिंग की लाइन में कदम रखा था। लेकिन महज दो मूवीज करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड से नाता तोड़ लिया और फिर कभी किसी अन्य फिल्म में अदाकारी नहीं की।
उनकी फिल्मों में मिस सुंदरी और रिफ्लेक्शन में शामिल हैं। इतना ही नहीं अहलम खान के एक पेशेवर थिएटर्स आर्टिस्ट रही हैं, जिसके आधार पर वह महिंद्रा अवॉर्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन थिएटर यानी META में बेस्ट एक्टर का खिताब जीत चुकी हैं।
आज रंग है उनका सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय नाटक है। रंगमंच की दुनिया में काफी नाम कमाने वालीं अहलम का करियर एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड में फेल रहा था।
थिएटर आर्टिस्ट संग रचाई शादी
अमजद खान की बेटी ने मशहूर थिएटर्स आर्टिस्ट जफर कराचीवाला के साथ साल 2011 में निकाह किया। जफर भी एक फेमस थिएटर आर्टिस्ट हैं। हालांकि, बॉलीवुड में पहचान बनाने के लिए वह भी तरसते रहे।
