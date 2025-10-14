पापा कहते हैं की 'स्वीटी खन्ना' का इतना बदल गया लुक, फिल्म लाइन छोड़ अब करती हैं ये नौकरी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mayoori Kango हिंदी सिनेमा जगत की वो अदाकारा हैं, जो एक समय पर अपने ब्यूटी से फैंस के दिलों पर बिजलियां गिराने का काम करती थीं। झील जैसी आंखें और चांद से चेहरा मयूरी की खूबसूरती का सबसे बड़ा जरिया था। पापा कहते हैं जैसी कई फिल्मों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वालीं मयूरी अब बॉलीवुड से दूर हैं और समय के साथ-साथ उनका लुक पूरी तरह से बदल गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभिनेत्री की लेटेस्ट फोटोज देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही 90 के दशक की ब्यूटी क्वीन हैं। आइए एक नजर मयूरी कांगो की तस्वीरों पर डालते हैं। अब ऐसी दिखती हैं मयूरी कांगो 1995 में आई फिल्म नीशम से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वालीं मयूरी कान्गो उस दौर में सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेज में शुमार हुआ करती थीं। उनकी खूबसूरती के आगे माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर जैसी अदाकाराएं भी फीकी लगती थीं। जब तक मयूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहीं, तब तक उनके गुड लुक्स की चर्चा होती रही।

इसके बावजूद उनके चेहरे का नूर अभी तक कम नहीं हुआ है। आखिरी बार मयूरी कांगो साल 2008 में आई फिल्म कश्मीर हमारा में बतौर एक्ट्रेस नजर आई थीं। उनकी कुछ चुनिंदा पॉपुलर मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उनके नाम इस प्रकार हैं-