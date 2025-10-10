Language
    'आपका अप्रूवल नहीं मांगा...' Sara Khan को दूसरे धर्म में शादी को लेकर किया गया ट्रोल, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:17 PM (IST)

    अभिनेत्री सारा खान (Sara Khan) ने उन लोगों को जवाब दिया जो एक हिंदू व्यक्ति से शादी करने के लिए उनकी आलोचना कर रहे थे। बता दें कि 8 अक्टूबर को सारा ने घोषणा की थी कि उन्होंने अभिनेता कृष पाठक से शादी कर ली है। हालांकि, वह विवादों के केंद्र में तब आ गईं जब कई मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उनकी आलोचना करते हुए दावा किया कि इस्लाम में इस तरह के विवाह की अनुमति नहीं है।

    सारा खान ने ट्रोलर्स को दिया जवाब (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सपना बाबुल का बिदाई फेम एक्ट्रेस सारा खान ने हाल ही में कृष पाठक से कोर्ट मैरिज कर ली है। अपनी शादी की घोषणा इंस्टाग्राम पर करने के बाद, लोग उन्हें अंतरधार्मिक शादी को लेकर ट्रोल करने लगे। अब सारा ने इस पर रिएक्ट किया है।

    लोगों ने किया सारा खान को ट्रोल

    सारा खान ने एक वीडियो मैसेज जारी कर इसका जवाब दिया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने अपने प्यार, आस्था और अपने सोशल वेडिंग प्लान्स को लेकर चर्चा की। दरअसल सारा को कुछ फैंस ये कहकर ट्रोल कर रहे थे कि इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है।

    वीडियो के जरिए लोगों को दिया मैसेज

    नेगेटिविटी पर बात करते हुए सारा ने कहा,"कृष और मैं अलग-अलग संस्कृतियों से हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हमारे दोनों धर्मों ने हमें प्रेम करना सिखाया है। हमारे परिवारों ने हमें सबसे पहले दूसरों का सम्मान करना और किसी को चोट न पहुंचाना सिखाया है। और हम भी यही मानते हैं। हम एक जैसा सोचते हैं। इसके अलावा, हमारे परिवारों ने हमें दूसरों का सम्मान करना और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना सिखाया है।"

     
     
     
    हमें मंजूरी मिल चुकी है - सारा

    अभिनेत्री ने आगे कहा, "मैं सभी शुभचिंतकों को उनके अपार प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं और साथ ही उन सभी नकारात्मक टिप्पणियों को भी संबोधित करना चाहती हूं जिन्हें बहुत सीखने की जरूरत है। कोई भी धर्म आपको किसी अन्य धर्म या विश्वास को नीचा दिखाना या किसी का अनादर करना नहीं सिखाता है। हम अपने शुभचिंतकों के साथ अपना मैरिटल स्टेटस शेयर कर रहे हैं न कि किसी की मंजूरी मांग रहे हैं क्योंकि हमें पहले ही अपने परिवारों और कानून से इसकी मंजूरी मिल चुकी है।"

    "मेरे ईश्वर के साथ मेरा रिश्ता मेरा है, पूरी तरह से मेरा। मेरे और मेरे ईश्वर के बीच किसी को भी कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी धर्म आपको अपशब्द कहने या किसी के जीवन में दखल देना नहीं सिखाता।"

    दिसंबर में लेंगी सात फेरे

    सारा ने यह खुलासा करते हुए वीडियो का अंत किया कि वह दिसंबर में निकाह और पारंपरिक पहाड़ी शादी करेंगी फेरों के साथ। वीडियो शेयर करते हुए सारा ने लिखा, "आप सभी का शुक्रिया, और आप सभी को प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार।" इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कृष ने शाहरुख खान की फिल्म "रब ने बना दी जोड़ी" के गाने के बोल लिखे - "तुझ में रब दिखता है... यारा में क्या करूं।"

