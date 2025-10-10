'आपका अप्रूवल नहीं मांगा...' Sara Khan को दूसरे धर्म में शादी को लेकर किया गया ट्रोल, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सपना बाबुल का बिदाई फेम एक्ट्रेस सारा खान ने हाल ही में कृष पाठक से कोर्ट मैरिज कर ली है। अपनी शादी की घोषणा इंस्टाग्राम पर करने के बाद, लोग उन्हें अंतरधार्मिक शादी को लेकर ट्रोल करने लगे। अब सारा ने इस पर रिएक्ट किया है।

लोगों ने किया सारा खान को ट्रोल सारा खान ने एक वीडियो मैसेज जारी कर इसका जवाब दिया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने अपने प्यार, आस्था और अपने सोशल वेडिंग प्लान्स को लेकर चर्चा की। दरअसल सारा को कुछ फैंस ये कहकर ट्रोल कर रहे थे कि इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है।

View this post on Instagram A post shared by Saaraa Khan (@ssarakhan) हमें मंजूरी मिल चुकी है - सारा अभिनेत्री ने आगे कहा, "मैं सभी शुभचिंतकों को उनके अपार प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं और साथ ही उन सभी नकारात्मक टिप्पणियों को भी संबोधित करना चाहती हूं जिन्हें बहुत सीखने की जरूरत है। कोई भी धर्म आपको किसी अन्य धर्म या विश्वास को नीचा दिखाना या किसी का अनादर करना नहीं सिखाता है। हम अपने शुभचिंतकों के साथ अपना मैरिटल स्टेटस शेयर कर रहे हैं न कि किसी की मंजूरी मांग रहे हैं क्योंकि हमें पहले ही अपने परिवारों और कानून से इसकी मंजूरी मिल चुकी है।" "मेरे ईश्वर के साथ मेरा रिश्ता मेरा है, पूरी तरह से मेरा। मेरे और मेरे ईश्वर के बीच किसी को भी कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी धर्म आपको अपशब्द कहने या किसी के जीवन में दखल देना नहीं सिखाता।"