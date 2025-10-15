Na Kajre Ki Dhar एक्ट्रेस की 31 साल बाद बदल गई पूरी काया, लेटेस्ट लुक देख मसलने लगेंगे आंखें
अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहरा का ना कजरे की धार (Na Kajre Ki Dhar) गाना कल्ट माना जाता है। ये गाना जिस अभिनेत्री पर फिल्माया गया था, आज उनका लुक एकदम बदल गया है। एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज को देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज में गाया गया फिल्म मोहरा का ना कजरे की धार (Na Kajre Ki Dhar) गाना आज भी हर किसी का फेवरेट माना जाता है। 90 के दशक में ये सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ था और इसकी चमक आज भी बरकरार है। अभिनेता सुनील शेट्टी और एक्ट्रेस पूनम झावर (Poonam Jhawar) पर इस गीत को फिल्माया गया था।
खासतौर पर पूनम ने अपनी सादगी से इस गाने के जरिए हर किसी का दिल जीता। लेकिन आज के समय में वह कहां और कैसी दिखती हैं, इसके बारे में हम आपको अहम जानकारी देने जा रहे हैं। पूनम झावर की लेटेस्ट फोटोज (Poonam Jhawar Look) देखकर आपको होश उड़ जाएंगे।
पूनम झावर का बदल गया लुक
1994 में फिल्म मोहरा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, खासतौर पर इसके गानों ने ऑडियंस का दिल बखूबी जीता। ना कजरे की धार सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। अभिनेत्री पूनम झावर ने मोहरा में अभिनेता सुनील शेट्टी की गर्लफ्रेंड की भूमिका को निभाया था।
पूनम ने ना कजरे धान गाने से अधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उस वक्त उन्होंने अपनी खूबसूरती और सादगी से हर किसी को इंप्रेस किया। लेकिन 31 साल बाद पूनम झावर की काया एकदम से पटल गई है। एक्ट्रेस वह संस्कारी से हटकर सुपर हॉट हो गई हैं।
इन फोटोज को देखकर आप ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहरा अभिनेत्री रियल लाइफ में कितनी ज्यादा बोल्ड हैं। उनका बिकिनी अवतार और हॉटनेस से भरी फोटोज इस बात की गवाही चीख-चीख कर दे रही हैं।
कुल मिलाकर कहा जाए तो पूनम झावर की इन हॉट तस्वीरों को देखकर आप अपनी आंखें मसलने पर मजबूर हो जाएंगे। उनका ये सेक्सी लुक आए दिन सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना रहता है और फोटो जमकर वायरल होती हैं।
अब क्या करती हैं पूनम
दरअसल बतौर एक्ट्रेस पूनम का करियर कुछ खास नहीं चला। मोहरा के बाद वह दीवाना हूं मैं तेरा, आंच, द ब्लैक एंड व्हाइट, ओह मॉय गॉड जैसी कई मूवीज में नजर आईं। फिलहाल वह सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के तौर पर एक्टिव हैं और आए दिन अपनी पोस्ट की वजह से सुर्खियां बटोरती रहती हैं।
