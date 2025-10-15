Na Kajre Ki Dhar एक्ट्रेस की 31 साल बाद बदल गई पूरी काया, लेटेस्ट लुक देख मसलने लगेंगे आंखें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज में गाया गया फिल्म मोहरा का ना कजरे की धार (Na Kajre Ki Dhar) गाना आज भी हर किसी का फेवरेट माना जाता है। 90 के दशक में ये सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ था और इसकी चमक आज भी बरकरार है। अभिनेता सुनील शेट्टी और एक्ट्रेस पूनम झावर (Poonam Jhawar) पर इस गीत को फिल्माया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खासतौर पर पूनम ने अपनी सादगी से इस गाने के जरिए हर किसी का दिल जीता। लेकिन आज के समय में वह कहां और कैसी दिखती हैं, इसके बारे में हम आपको अहम जानकारी देने जा रहे हैं। पूनम झावर की लेटेस्ट फोटोज (Poonam Jhawar Look) देखकर आपको होश उड़ जाएंगे।

पूनम झावर का बदल गया लुक 1994 में फिल्म मोहरा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, खासतौर पर इसके गानों ने ऑडियंस का दिल बखूबी जीता। ना कजरे की धार सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। अभिनेत्री पूनम झावर ने मोहरा में अभिनेता सुनील शेट्टी की गर्लफ्रेंड की भूमिका को निभाया था।

इन फोटोज को देखकर आप ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहरा अभिनेत्री रियल लाइफ में कितनी ज्यादा बोल्ड हैं। उनका बिकिनी अवतार और हॉटनेस से भरी फोटोज इस बात की गवाही चीख-चीख कर दे रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूनम झावर की इन हॉट तस्वीरों को देखकर आप अपनी आंखें मसलने पर मजबूर हो जाएंगे। उनका ये सेक्सी लुक आए दिन सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना रहता है और फोटो जमकर वायरल होती हैं।