2026 में पर्दे पर होगा भरपूर रोमांस, भंसाली की अगली फिल्म का टीजर देख यूजर्स बोले- 'हम-तुम वाइब है'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2023 के बाद 2026 भी बॉलीवुड के लिए बेहद एक्साइटिंग होने वाला है। अगले साल कई ऐसी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो ऑडियंस को थिएटर तक खींचकर ले ही आएंगी। लंबे समय से बिग स्क्रीन से दूर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' भी 2026 में थिएटर में रिलीज होगी।

'लव एंड वॉर' की एक्साइटमेंट के बीच ही अब संजय लीला भंसाली अपनी एक और फिल्म की घोषणा कर दी है, जो कहीं न कहीं रणबीर-आलिया और विक्की कौशल को टेंशन जरूर दे सकती है। भंसाली की ये फिल्म 'लव एंड वॉर' से पहले ही थिएटर में आएगी। क्या है उनकी नई फिल्म का टाइटल और कौन है उसमें स्टारकास्ट, नीचे आर्टिकल में पढ़ें एक-एक डिटेल:

एक और रोमांटिक ड्रामा लेकर आएंगे भंसाली संजय लीला भंसाली ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर आगामी रोमांटिक ड्रामा फिल्म की अनाउंसमेंट की है। उनकी अगली फिल्म का टाइटल 'दो दीवाने सहर में' हैं, जिसमें मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी पहली बार दर्शकों को देखने को मिलेगी। इस फिल्म का एक छोटा सा टीजर भंसाली ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो एनिमेटेड है।