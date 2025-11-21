Language
    2026 में पर्दे पर होगा भरपूर रोमांस, भंसाली की अगली फिल्म का टीजर देख यूजर्स बोले- 'हम-तुम वाइब है'

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    साल 2026 अगर किसी डायरेक्टर के लिए सबसे खास रहने वाला है, वह संजय लीला भंसाली है। अगले साल उनकी विक्की कौशल-रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर 'लव एंड वॉर' तो आ ही रही है, लेकिन इसी के साथ भंसाली ने अपनी एक और रोमांटिक फिल्म की घोषणा दिलचस्प अंदाज में की है। 

    दो दीवाने शहर में अनाउंसमेंट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2023 के बाद 2026 भी बॉलीवुड के लिए बेहद एक्साइटिंग होने वाला है। अगले साल कई ऐसी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो ऑडियंस को थिएटर तक खींचकर ले ही आएंगी। लंबे समय से बिग स्क्रीन से दूर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' भी 2026 में थिएटर में रिलीज होगी। 

    'लव एंड वॉर' की एक्साइटमेंट के बीच ही अब संजय लीला भंसाली अपनी एक और फिल्म की घोषणा कर दी है, जो कहीं न कहीं रणबीर-आलिया और विक्की कौशल को टेंशन जरूर दे सकती है। भंसाली की ये फिल्म 'लव एंड वॉर' से पहले ही थिएटर में आएगी। क्या है उनकी नई फिल्म का टाइटल और कौन है उसमें स्टारकास्ट, नीचे आर्टिकल में पढ़ें एक-एक डिटेल: 

    एक और रोमांटिक ड्रामा लेकर आएंगे भंसाली

    संजय लीला भंसाली ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर आगामी रोमांटिक ड्रामा फिल्म की अनाउंसमेंट की है। उनकी अगली फिल्म का टाइटल 'दो दीवाने सहर में' हैं, जिसमें मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी पहली बार दर्शकों को देखने को मिलेगी। इस फिल्म का एक छोटा सा टीजर भंसाली ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो एनिमेटेड है।

    इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखा, "दो दिल एक सहर और एक इम्परफेक्ट प्रेम कहानी। इस वैलेंटाइन्स डे आपको इश्क से इश्क हो जाएगा। दो दीवाने सहर में 20 फरवरी 2026"। बता दें कि संजय लीला भंसाली इस फिल्म के डायरेक्टर नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर हैं। हालांकि, ये भी सभी जानते हैं कि वह जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं, उसमें अपनी जी-जान लगा देते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान रवि उदयवार संभाल रहे हैं। 

    सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले हम-तुम वाइब 

    मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी मूवी में ससांक (शशांक) और रोसनी (रोशनी) का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का छोटा सा टीजर फैंस को रानी मुखर्जी और सैफ अली खान स्टारर फिल्म 'हम-तुम' की वाइब दे रहा है। एक यूजर ने लखा, "ये टाइटल बहुत ही अच्छा है, इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकती"। दूसरे यूजर ने लिखा, "इस ट्रेलर में कुछ तो खास बात है, ये लोगों को चिल्लाकर खुद की तरह नहीं खींच रहा है, बल्कि अपनी सॉफ्ट BGM से दिल जीत रहा है"। 

    WhatsApp Image 2025-11-21 at 2.23.06 PM

    आपको बता दें कि 'दो दीवाने सहर में' में फरवरी में आएगी। वहीं भंसाली ने अपनी 2026 की दूसरी रिलीज 'लव एंड वॉर' की डेट आगे बढ़ा दी है। 

