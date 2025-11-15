Language
    Heeramandi 2 Update: अब नवाबों के लिए नहीं नाचेंगी 'तवायफें', कैसे आगे बढ़ेगी 'हीरामंडी' 2 की कहानी !

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    संजय लीला भंसाली ने बीते साल वेब सीरीज 'हीरामंडी' के साथ ओटीटी की दुनिया में कदम रखा था। अदिति राव हैदरी, मनीषा कोइराला स्टारर उनकी ये सीरीज दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। 'हीरामंडी' का दूसरा पार्ट आएगा, इसकी जानकारी तो फैंस को पहले ही मिल गई थी और अब इस पर काम भी शुरू हो चुका है। हीरामंडी सीजन 2 की कहानी क्या होगी, चलिए बताते हैं। 

    हीरामंडी के सीक्वल पर हुआ काम शुरू/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी' का पहला सीजन बीते साल मई में रिलीज हुआ था और बड़े पर्दे की तरह ही OTT की दुनिया में भी वह आते ही छा गए थे। अदिति राव हैदरी, मनीषा कोइराला, ऋचा चड्ढा,सोनाक्षी सिन्हा, फरीदा जलाल और शर्मिंन सहगल स्टारर इस सीरीज की कहानी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।

    'हीरामंडी' में 'तवायफों' के इमोशन से लेकर उनकी दुनिया के कड़वे सच को दर्शकों के सामने पेश किया गया था। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, इसका खुलासा मेकर्स ने उसी समय पर कर दिया था। अब 'हीरामंडी-2' को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है, साथ ही सीरीज की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी इसका खुलासा भी हो गया है।

    हीरामंडी 2 की स्क्रिप्ट पर हुआ काम शुरू

    हीरामंडी 2 पर मेकर्स ने काम शुरू कर दिया है। नेटफ्लिक्स (Netflix) की हीरामंडी के राइटर्स में से एक विभु पुरी ने मिड डे से बातचीत में कहा, "फिलहाल हम सीरीज के राइटिंग स्टेज पर हैं और कैरेक्टर और स्टोरीलाइन पर काम कर रहे हैं। लोगों को ये शक था कि क्या आज की जनरेशन इस कांसेप्ट को समझ पाएंगी, लेकिन लोगों ने हीरामंडी की दुनिया को अपना लिया"।

    विभु पुरी से पहले खुद संजय लीला भंसाली ने भी 'हीरामंडी 2' की कहानी पर बात की थी और साथ ही ये भी बताया था कि ये सीरीज कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। भंसाली ने वैरायटी से बात करते हुए कहा था, "एक सीरीज बनाने में काफी चीजें लगती हैं और इसमें सच में समय लगा। गंगुबाई की रिलीज के बाद, हर दिन मैंने बिना किसी ब्रेक के इस सीरीज पर काम किया"।

    हीरामंडी 2 की कहानी में नहीं होंगे 'नवाब'? 

    हीरामंडी का पहला पार्ट बदले की भावना के इर्द-गिर्द घूमता है। मल्लिका जान (मनीषा कोइराला), रेहाना को मार देती है और फिर उसकी बेटी फरीदन (Sonakshi Sinha) को बेच देती है, बड़ी होने के बाद  फरीदन हीरामंडी में अपना बदला लेने के लिए लौटती है। वहीं हीरामंडी में 'तवायफें' नवाबों के सामने मुजरा करती हैं। हालांकि, अब दूसरे सीजन की कहानी में 'हीरामंडी' की तवायफें 'नवाबों' के लिए नहीं नाचेंगी।

    भंसाली ने इसी इंटरव्यू में ये भी कहा था, "हीरामंडी 2 में लाहौर से निकलकर महिलाओं की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के बारे में दिखाया जाएगा। विभाजन के बाद अधिकतर लाहौर छोड़कर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री में सेटल हो जाती हैं। तो हीरामंडी बाजार का सफर तो उनका वैसा ही है, उन्हें गाना और नाचना है, लेकिन इस बार वह 'नवाबों' के लिए नहीं, बल्कि निर्माता के लिए डांस करती दिखाई देंगी। इस तरह से हम सेकंड सीजन प्लान कर रहे हैं"।

