Heeramandi 2 Update: अब नवाबों के लिए नहीं नाचेंगी 'तवायफें', कैसे आगे बढ़ेगी 'हीरामंडी' 2 की कहानी !

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी' का पहला सीजन बीते साल मई में रिलीज हुआ था और बड़े पर्दे की तरह ही OTT की दुनिया में भी वह आते ही छा गए थे। अदिति राव हैदरी, मनीषा कोइराला, ऋचा चड्ढा,सोनाक्षी सिन्हा, फरीदा जलाल और शर्मिंन सहगल स्टारर इस सीरीज की कहानी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

'हीरामंडी' में 'तवायफों' के इमोशन से लेकर उनकी दुनिया के कड़वे सच को दर्शकों के सामने पेश किया गया था। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, इसका खुलासा मेकर्स ने उसी समय पर कर दिया था। अब 'हीरामंडी-2' को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है, साथ ही सीरीज की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी इसका खुलासा भी हो गया है।

हीरामंडी 2 की स्क्रिप्ट पर हुआ काम शुरू हीरामंडी 2 पर मेकर्स ने काम शुरू कर दिया है। नेटफ्लिक्स (Netflix) की हीरामंडी के राइटर्स में से एक विभु पुरी ने मिड डे से बातचीत में कहा, "फिलहाल हम सीरीज के राइटिंग स्टेज पर हैं और कैरेक्टर और स्टोरीलाइन पर काम कर रहे हैं। लोगों को ये शक था कि क्या आज की जनरेशन इस कांसेप्ट को समझ पाएंगी, लेकिन लोगों ने हीरामंडी की दुनिया को अपना लिया"।

हीरामंडी 2 की कहानी में नहीं होंगे 'नवाब'? हीरामंडी का पहला पार्ट बदले की भावना के इर्द-गिर्द घूमता है। मल्लिका जान (मनीषा कोइराला), रेहाना को मार देती है और फिर उसकी बेटी फरीदन (Sonakshi Sinha) को बेच देती है, बड़ी होने के बाद फरीदन हीरामंडी में अपना बदला लेने के लिए लौटती है। वहीं हीरामंडी में 'तवायफें' नवाबों के सामने मुजरा करती हैं। हालांकि, अब दूसरे सीजन की कहानी में 'हीरामंडी' की तवायफें 'नवाबों' के लिए नहीं नाचेंगी।