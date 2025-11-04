जब पर्दे पर 'तवायफ' बनीं ये हसीनाएं, बॉक्स ऑफिस पर जमकर बरसा पैसा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नजाकत, संगीत और शराब के साथ लोगों की बैठक, तवयाफों की छवि को हिंदी फिल्मों में समय-समय पर एक अलग तरह से पेश से किया गया है। हमारे समाज में 'तवायफ' शब्द को आज भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपनी छवि की परवाह किए बिना पर्दे पर 'तवायफों' का किरदार निभाया।

खास बात ये है कि असल जिंदगी में भले ही 'तवायफ' को नीचे तबके का माना गया हो, लेकिन जब ये हसीनाएं पर्दे पर तवायफ बनकर उतरीं, तो थिएटर में तालियां और सीटियां बजी। उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा प्रदर्शन किया, जो उम्मीद से परे था। किन-किन अभिनेत्रियों ने पर्दे पर तवायफों के किरदार निभाए, चलिए आपको बताते हैं:

वहीदा रहमान फिल्मों में 'तवायफ' की भूमिका निभाने का सिलसिला काफी पुराना है। 67 साल पहले रिलीज फिल्म 'प्यारा' में वहीदा रहमान ने 'गुलाबो' नाम की तवायफ का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ गुरुदत्त मुख्य भूमिका में थे।

माधुरी दीक्षित संजय लीला भंसाली की फिल्म वैसे तो 'पारो' और 'देवदास' की अधूरी प्रेम कहानी की दास्तां थी, लेकिन इस कहानी में शामिल थीं एक तवायफ, जिसका किरदार माधुरी दीक्षित ने निभाया था। देवदास को देखकर एक नजर में दिल हारने वाली 'चंद्रमुखी' के किरदार को माधुरी दीक्षित ने सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि दिलों जान से जिया। ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म में तवायफ होकर भी चंद्रमुखी के दिल में देवदास के लिए अटूट प्रेम देखकर लोगों की आंखें भीग गई थी। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया।

अदिति राव हैदरी अदिति राव हैदरी बड़े पर्दे पर न सही, लेकिन संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी' में तवायफ का किरदार निभा चुकी हैं। उन्होंने 'बिब्बोजान' का किरदार निभाया था, जो एक सौम्य और नर्म दिल की तवायफ थीं। हीरामंडी में उनकी गजगामिनी वॉक बहुत लोकप्रिय हुई थी।

मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहीं जाने वालीं मीना कुमारी ने साल 1972 में आई फिल्म 'पाकीजा' में एक तवायफ का रोल अदा किया था। इसमें उनके किरदार का नाम साहिबजान था, जो लखनऊ में एक तवायफखाने में ही पली-बढ़ी होती है।

ऐश्वर्या राय जब उमराव जान दूसरी बार बनी, तो उसमें ऐश्वर्या राय ने इस किरदार को जिया, जो लखनऊ की प्रसिद्ध तवायफ की कहानी है। इस फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में थी। ये फिल्म साल 2006 में आई थी। सिर्फ उमरान जान में ही नहीं, ऐश्वर्या फिल्म 'बंटी और बबली' के गाने 'कजरारे' में भी तवायफ की भूमिका में ही दिखी थीं, जो बहुत बड़ा हिट हुआ था।