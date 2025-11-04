Language
    जब पर्दे पर 'तवायफ' बनीं ये हसीनाएं, बॉक्स ऑफिस पर जमकर बरसा पैसा

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:19 PM (IST)

    रियल लाइफ में भले ही तवायफों को एक अलग नजरिये से देखा जाता हो, लेकिन बड़े पर्दे पर जब भी कोई एक्ट्रेस 'तवायफ' बनकर उतरीं तो थिएटर्स में लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। बिना इमेज की परवाह किए हिंदी सिनेमा की इन 7 हसीनाओं ने 'तवायफ' की भूमिका को सिर्फ निभाया ही नहीं, बल्कि किरदार में जान फूंक दी। 

    इन 7 एक्ट्रेसेस ने पर्दे पर निभाया 'तवायफ' का किरदार/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नजाकत, संगीत और शराब के साथ लोगों की बैठक, तवयाफों की छवि को हिंदी फिल्मों में समय-समय पर एक अलग तरह से पेश से किया गया है। हमारे समाज में 'तवायफ' शब्द को आज भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपनी छवि की परवाह किए बिना पर्दे पर 'तवायफों' का किरदार निभाया।

    खास बात ये है कि असल जिंदगी में भले ही 'तवायफ' को नीचे तबके का माना गया हो, लेकिन जब ये हसीनाएं पर्दे पर तवायफ बनकर उतरीं, तो थिएटर में तालियां और सीटियां बजी। उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा प्रदर्शन किया, जो उम्मीद से परे था। किन-किन अभिनेत्रियों ने पर्दे पर तवायफों के किरदार निभाए, चलिए आपको बताते हैं:

    वहीदा रहमान

    फिल्मों में 'तवायफ' की भूमिका निभाने का सिलसिला काफी पुराना है। 67 साल पहले रिलीज फिल्म 'प्यारा' में वहीदा रहमान ने 'गुलाबो' नाम की तवायफ का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ गुरुदत्त मुख्य भूमिका में थे।

    waheeda rehman

    रेखा

    'इन आंखों की मस्ती के, मस्ताने हजारों हैं', ये गाना आज भी फैंस नहीं भूल पाए हैं, जो साल 1981 में फिल्म 'उमराव जान' में था। इस फिल्म में रेखा ने 'उमरान जान' उर्फ 'अमिरन' का किरदार अदा किया था। फिल्म की कहानी एक बच्ची की है, जिसे फैजाबाद से किडनैप करके लखनऊ के कोठे पर बेच दिया जाता है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। उस समय पर मूवी ने 19.35 करोड़ का बिजनेस किया था।

    rekha umrao jaan

    माधुरी दीक्षित

    संजय लीला भंसाली की फिल्म वैसे तो 'पारो' और 'देवदास' की अधूरी प्रेम कहानी की दास्तां थी, लेकिन इस कहानी में शामिल थीं एक तवायफ, जिसका किरदार माधुरी दीक्षित ने निभाया था। देवदास को देखकर एक नजर में दिल हारने वाली 'चंद्रमुखी' के किरदार को माधुरी दीक्षित ने सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि दिलों जान से जिया। ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म में तवायफ होकर भी चंद्रमुखी के दिल में देवदास के लिए अटूट प्रेम देखकर लोगों की आंखें भीग गई थी। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया।

    madhuri

    अदिति राव हैदरी

    अदिति राव हैदरी बड़े पर्दे पर न सही, लेकिन संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी' में तवायफ का किरदार निभा चुकी हैं। उन्होंने 'बिब्बोजान' का किरदार निभाया था, जो एक सौम्य और नर्म दिल की तवायफ थीं। हीरामंडी में उनकी गजगामिनी वॉक बहुत लोकप्रिय हुई थी।

    aditi rao hyadri

    मीना कुमारी

    हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहीं जाने वालीं मीना कुमारी ने साल 1972 में आई फिल्म 'पाकीजा' में एक तवायफ का रोल अदा किया था। इसमें उनके किरदार का नाम साहिबजान था, जो लखनऊ में एक तवायफखाने में ही पली-बढ़ी होती है।

    meena

    ऐश्वर्या राय

    जब उमराव जान दूसरी बार बनी, तो उसमें ऐश्वर्या राय ने इस किरदार को जिया, जो लखनऊ की प्रसिद्ध तवायफ की कहानी है। इस फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में थी। ये फिल्म साल 2006 में आई थी। सिर्फ उमरान जान में ही नहीं, ऐश्वर्या फिल्म 'बंटी और बबली' के गाने 'कजरारे' में भी तवायफ की भूमिका में ही दिखी थीं, जो बहुत बड़ा हिट हुआ था।

    umrao jaan

    रति अग्निहोत्री

    साल 1985 में रिलीज हुई ऋषि कपूर और रति अग्निहोत्री की एक फिल्म आई थी, जिसका टाइटल 'तवायफ' था। फिल्म में रति अग्निहोत्री ने सुल्ताना का किरदार निभाया था। मूवी को बीआर चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। मूवी उस समय पर हिट हुई थी।

