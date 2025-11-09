Ranbir Kapoor को असिस्टेंट की तरह ट्रीट किया.. सालों बाद Salman Khan ने संजय लीला भंसाली के बारे में क्यों कहा ऐसा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर और सोनम कपूर ने संजय लीला भंसाली की 2007 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सांवरिया' से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि शुरुआत से पहले दोनों ने भंसाली की फिल्म 'ब्लैक' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। हालांकि भंसाली हमेशा से दोनों को स्टार मानते थे, लेकिन उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि स्टार बनने से पहले वे सहायक निर्देशक के तौर पर काम करना चाहते हैं।

रणबीर कपूर थे भंसाली के बड़े फैन रणबीर कपूर ने एक बार बताया था, 'जब मैंने पहली बार देवदास (2002) देखी थी, तब मैं विदेश में एक स्कूल ऑफ विज़ुअल आर्ट्स में पढ़ रहा था और मैं मिस्टर भंसाली का बहुत बड़ा फैन बन गया। बाद में, जब रणबीर भारत आ गए, तो वे अपना बायोडाटा देने संजय लीला भंसाली के ऑफिस गए और उसी दिन भंसाली ने उनसे कहा, 'तुम्हें एक एक्टर बनना चाहिए'। लेकिन रणबीर ही थे जिन्होंने 'फिल्म मेकिंग की बेसिक चीजें' सीखने पर जोर दिया।

यह भी पढ़ें- Ex गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े Salman Khan? एक्टर पर Somy Ali ने लगाया गंभीर आरोप, कहा- 'तुम अब मुझे डरा...' कैसे हुआ सोनम कपूर का सिलेक्शन लीड रोल के लिए भंसाली को यकीन था कि वह किसी ऐसी एक्ट्रेस को लेना चाहते हैं जिसका चेहरा रेखा और मधुबाला जैसा क्लासिकल लुक वाला हो और उन्हें तब तक अंदाजा नहीं था कि वह कौन होगी जब तक उन्होंने सोनम कपूर को नहीं देखा था। जब सोनम ब्लैक में भंसाली को असिस्ट कर रही थीं, तब उन्होंने अपना वजन काफी कम कर लिया था।

ब्लैक में उन्हें असिस्ट करते हुए रणबीर और सोनम ने उन्हें कैसे अच्छी तरह से जाना, इस बारे में बात करते हुए, भंसाली ने कहा, 'वे मुझे बहुत अच्छी तरह से जान गए। उन्हें पता चल गया कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, मुझे क्या खुशी देता है, क्या गुस्सा दिलाता है। मुझे लगता है कि वे मेरे मन की बात पूरी तरह से समझ गए'।

सलमान ने किया ये खुलासा संजय लीला भंसाली के साथ लीड रोल में फिल्म करना आसान नहीं था। रणबीर और सोनम दोनों को लगभग दो महीने तक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। उस समय को याद करते हुए सलमान खान ने कहा, 'भले ही रणबीर श्री ऋषि कपूर के बेटे हैं और सोनम अनिल कपूर की बेटी हैं, फिर भी उन्होंने (भंसाली) उनके साथ असिस्टेंट की तरह व्यवहार किया। सलमान ने भंसाली की सांवरिया में कैमियो रोल किया था।