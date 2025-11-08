ऐश्वर्या राय के भाई बनने वाले थे Salman Khan, इस डायरेक्टर की वजह से बचे थे बाल-बाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'प्यार इंसान से क्या-क्या नहीं है करवा देता', ये कहावत हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान पर बिल्कुल फिट बैठती है। सलमान खान बॉलीवुड में जितना अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहे हैं, उतनी ही मशहूर उनकी लव स्टोरीज भी रही हैं।

संगीता बिजलानी हो या सोमी अली कई एक्ट्रेसेस सलमान खान की जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा रह चुकी हैं। हालांकि, उनकी लव स्टोरी जिस एक्ट्रेस के साथ सबसे ज्यादा चर्चित रही है, वह हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। क्या आप जानते हैं कि सलमान खान ने जिस ऐश्वर्या राय को अपना दिल दिया, उन्हीं के ही भाई बनने के लिए वह तैयार हो गए थे। किस फिल्म में सलमान खान बनने के लिए तैयार थे ऐश्वर्या के भैया, चलिए बताते हैं।

इस मूवी में ऐश्वर्या के भाई बनने को तैयार थे सलमान फिल्म प्रोड्यूसर रतन जैन ने एक मीडिया इंटरव्यू में ये बताया कि फिल्म 'जोश' 2 सुपरस्टार्स के झगड़े में कैसे शेल्व होते-होते बची थी। उन्होंने कहा, "हमने ये डिसाइड किया था कि आमिर खान चंद्रचूड़ वाला और शाह रुख खान 'मैक्स' का रोल करेगा। मंसूर (निर्देशक) ने मुझे कहा कि आमिर 'मैक्स' का किरदार निभाना चाहता है, मैंने मनाकर दिया और कहा कि शाह रुख खान की मैक्स बनेंगे या तो मैं फिर ये फिल्म ही नहीं करूंगा"।

भाई बनने से इस निर्देशक ने सलमान को बचाया फिल्म 'जोश' में सलमान खान का ऐश्वर्या के भाई का किरदार लगभग फाइनल हो ही चुका था, लेकिन तभी उनके हाथ में निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म आ गई। रतन जैन ने कहा, "उसी समय पर उन्हें 'हम दिल दे चुके सनम' ऑफर हुई, जो बाद में उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। मुझे ये समझ आ गया था कि सलमान खान का दिल भंसाली की फिल्म पर टिक चुका है"।