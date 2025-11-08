Language
    ऐश्वर्या राय के भाई बनने वाले थे Salman Khan, इस डायरेक्टर की वजह से बचे थे बाल-बाल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:51 PM (IST)

    सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक समय पर काफी करीब थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। 2000 में दोनों के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में खूब गूंजते थे। लेकिन क्या आपको पता है, जिस समय उनके प्यार के चर्चे हो रहे थे, उसी समय सलमान खान बिग स्क्रीन पर ऐश्वर्या राय के भाई बनते-बनते रह गए थे। क्या है ये किस्सा, चलिए आपको बताते हैं: 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'प्यार इंसान से क्या-क्या नहीं है करवा देता', ये कहावत हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान पर बिल्कुल फिट बैठती है। सलमान खान बॉलीवुड में जितना अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहे हैं, उतनी ही मशहूर उनकी लव स्टोरीज भी रही हैं। 

    संगीता बिजलानी हो या सोमी अली कई एक्ट्रेसेस सलमान खान की जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा रह चुकी हैं। हालांकि, उनकी लव स्टोरी जिस एक्ट्रेस के साथ सबसे ज्यादा चर्चित रही है, वह हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। क्या आप जानते हैं कि सलमान खान ने जिस ऐश्वर्या राय को अपना दिल दिया, उन्हीं के ही भाई बनने के लिए वह तैयार हो गए थे। किस फिल्म में सलमान खान बनने के लिए तैयार थे ऐश्वर्या के भैया, चलिए बताते हैं। 

    इस मूवी में ऐश्वर्या के भाई बनने को तैयार थे सलमान 

    फिल्म प्रोड्यूसर रतन जैन ने एक मीडिया इंटरव्यू में ये बताया कि फिल्म 'जोश' 2 सुपरस्टार्स के झगड़े में कैसे शेल्व होते-होते बची थी। उन्होंने कहा, "हमने ये डिसाइड किया था कि आमिर खान चंद्रचूड़ वाला और शाह रुख खान 'मैक्स' का रोल करेगा। मंसूर (निर्देशक) ने मुझे कहा कि आमिर 'मैक्स' का किरदार निभाना चाहता है, मैंने मनाकर दिया और कहा कि शाह रुख खान की मैक्स बनेंगे या तो मैं फिर ये फिल्म ही नहीं करूंगा"। 

    रतन जैन ने आगे बताया कि जब मंसूर ने शाह रुख खान के सामने ये कहा कि ये रोल 'आमिर' करना चाहते हैं, तो किंग खान ने सीधे तौर पर मनाकर दिया कि वह ये फिल्म नहीं करेंगे। कुछ दिनों के लिए फिल्म को बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में सलमान खान को फिल्म ऑफर हुई और वह ऐश्वर्या के भाई 'मैक्स' का रोल करने के लिए मान भी गए, लेकिन नियति कुछ और ही मंजूर था। 

    भाई बनने से इस निर्देशक ने सलमान को बचाया 

    फिल्म 'जोश' में सलमान खान का ऐश्वर्या के भाई का किरदार लगभग फाइनल हो ही चुका था, लेकिन तभी उनके हाथ में निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म आ गई। रतन जैन ने कहा, "उसी समय पर उन्हें 'हम दिल दे चुके सनम' ऑफर हुई, जो बाद में उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। मुझे ये समझ आ गया था कि सलमान खान का दिल भंसाली की फिल्म पर टिक चुका है"। 

    आमिर खान और सलमान खान के फिल्म छोड़ने के बाद रतन जैन वापस शाह रुख के पास गए। शुरुआत में शाह रुख ने थोड़ा समय लिया, लेकिन जब रतन जैन ने उन्हें कहा कि ये उनकी इज्जत का सवाल है, तो किंग खान ये मूवी करने के लिए झटपट मान गए। 

