'उन्होंने कहा बेटी का स्वागत किया है तो मुझे...', जब Aishwarya Rai ने ससुर अमिताभ बच्चन के बारे में कही थी ये बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऐश्वर्या बॉलीवुड का वह नूर हैं, जिनकी प्रेजेंस से ही फैंस के चेहरें खिलखिला उठते हैं। फैंस एक्ट्रेस के फिल्मी पर्दे पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक्ट्रेस अपना पूरा समय परिवार के साथ बिता रही हैं। 1 नवंबर 1973 में ऐश्वर्या राय का जन्म मैंगलूर, कर्नाटक में हुआ था। आज ऐश्वर्या राय अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। उन्होंने बॉलीवुड में अपना एक अलग मार्क छोड़ा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साल 2007 में बच्चन परिवार की बहू बनीं ऐश्वर्या राय पिछले कुछ महीनों तक अभिषेक बच्चन संग अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर चर्चा में थीं। दोनों के बीच अनबन की खबर आई, लेकिन बाद में बिना कोई जवाब दिए कपल ने एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट होकर सबकी बोलती बंद कर दी। आज ऐश्वर्या के जन्मदिन के खास मौके पर हम आपके साथ वह किस्सा शेयर कर रहे हैं, जहां एक्ट्रेस ने अभिषेक बच्चन के साथ शादी के बाद बच्चन परिवार की बहू होने का अनुभव शेयर किया है।

मैं अभी भी अपने घर में हूं- ऐश्वर्या राय ऐश्वर्या और अभिषेक ने ABC न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें कपल ने अपनी लैविश शादी के बारे में बताया था। जब ऐश्वर्या से पूछा गया कि आप इंडिया की सबसे फेमस एक्टिंग परिवार का हिस्सा बनी हैं, कैसा महसूस हो रहा है? तो एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा था, "वेल मैंने अभिषेक के साथ पूरी खुशी से शादी की है। हम दोनों ने शादी की है और दोनों ही बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें अच्छे माता-पिता मिले हैं"।

ससुर अमिताभ बच्चन के बांधे तारीफों के पुल ऐश्वर्या राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन के घर के माहौल के बारे में बताते हुए आगे कहा था, "हम दोनों एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं, तो मैं ये कह सकती हूं कि ये लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहते हैं और मैं कह सकती हूं कि हमारे वैल्यूज और कल्चर मजबूत हैं। यहीं वह फैमिली वैल्यूज हैं, जिनके साथ मैं पली-बढ़ी हूं और यही माहौल इस घर का भी है, तो मैं यहां बहुत कंफर्टेबल हूं"।