    'उन्होंने कहा बेटी का स्वागत किया है तो मुझे...', जब Aishwarya Rai ने ससुर अमिताभ बच्चन के बारे में कही थी ये बात

    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:45 PM (IST)

    ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) 1 नवंबर को 52वां जन्मदिन मना रही हैं। वह फिल्मी पर्दे से भले ही लंबे समय से दूर है, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। साल 2007 में अभिषेक बच्चन के साथ शादी के बंधन में बंधी ऐश्वर्या ने उनके ससुर अमिताभ बच्चन के 'बेटी' बुलाने पर उन्हें कैसा महसूस हुआ था, इसके बारे में बताया था। 

    शादी के बाद अमिताभ बच्चन ने ऐसे किया था ऐश्वर्या का स्वागत/ photo- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऐश्वर्या बॉलीवुड का वह नूर हैं, जिनकी प्रेजेंस से ही फैंस के चेहरें खिलखिला उठते हैं। फैंस एक्ट्रेस के फिल्मी पर्दे पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक्ट्रेस अपना पूरा समय परिवार के साथ बिता रही हैं। 1 नवंबर 1973 में ऐश्वर्या राय का जन्म मैंगलूर, कर्नाटक में हुआ था। आज ऐश्वर्या राय अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। उन्होंने बॉलीवुड में अपना एक अलग मार्क छोड़ा है।

     साल 2007 में बच्चन परिवार की बहू बनीं ऐश्वर्या राय पिछले कुछ महीनों तक अभिषेक बच्चन संग अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर चर्चा में थीं। दोनों के बीच अनबन की खबर आई, लेकिन बाद में बिना कोई जवाब दिए कपल ने एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट होकर सबकी बोलती बंद कर दी। आज ऐश्वर्या के जन्मदिन के खास मौके पर हम आपके साथ वह किस्सा शेयर कर रहे हैं, जहां एक्ट्रेस ने अभिषेक बच्चन के साथ शादी के बाद बच्चन परिवार की बहू होने का अनुभव शेयर किया है। 

    मैं अभी भी अपने घर में हूं- ऐश्वर्या राय 

    ऐश्वर्या और अभिषेक ने ABC न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें कपल ने अपनी लैविश शादी के बारे में बताया था। जब ऐश्वर्या से पूछा गया कि आप इंडिया की सबसे फेमस एक्टिंग परिवार का हिस्सा बनी हैं, कैसा महसूस हो रहा है? तो एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा था, "वेल मैंने अभिषेक के साथ पूरी खुशी से शादी की है। हम दोनों ने शादी की है और दोनों ही बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें अच्छे माता-पिता मिले हैं"। 

    'जोश' एक्ट्रेस ने आगे कहा, "इनके परिवार में शादी करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही घर में हूं, तो जब उन्होंने कहा कि हमने बेटी का स्वागत किया है, तो महसूस हुआ कि मुझे नए माता-पिता मिल गए हैं। वहां का माहौल सच में मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है। पूरी दुनिया के लिए ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा परिवार है"। 

    ससुर अमिताभ बच्चन के बांधे तारीफों के पुल 

    ऐश्वर्या राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन के घर के माहौल के बारे में बताते हुए आगे कहा था, "हम दोनों एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं, तो मैं ये कह सकती हूं कि ये लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहते हैं और मैं कह सकती हूं कि हमारे वैल्यूज और कल्चर मजबूत हैं। यहीं वह फैमिली वैल्यूज हैं, जिनके साथ मैं पली-बढ़ी हूं और यही माहौल इस घर का भी है, तो मैं यहां बहुत कंफर्टेबल हूं"। 

    जब ऐश्वर्या से उनके ससुर अमिताभ बच्चन के बारे में पूछा गया कि क्या वह उनके लिए सिर्फ उनके ससुर हैं? तो इसके जवाब में ऐश्वर्या ने कहा, "हां व्यक्तिगत रूप से, वह मेरे ससुर हैं, लेकिन मेरे लिए वह पा हैं और जया बच्चन मां हैं, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है"। 

