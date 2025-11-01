Aamir Khan की 'मेमसाब' बनने वाली थीं Aishwarya Rai, क्यों ठुकरा दी थी 90s की सुपरहिट मूवी 'राजा हिंदुस्तानी'?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) ने जिस भी फील्ड में काम किया, उसमें अपना 100 प्रतिशत दिया और उतनी तारीफें बटोरीं। अभिनय की दुनिया में आने से पहले वह एक सफल मॉडल थीं और मिस वर्ल्ड का खिताब भी अपने नाम कर चुकी थीं।

मॉडलिंग की दुनिया में सफलता हासिल करने के बाद ही ऐश्वर्या राय ने फिल्मी वर्ल्ड में कदम रखा था। उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया (Aur Pyaar Ho Gaya) थी जिसमें वह बॉबी देओल के साथ नजर आई थीं। मगर क्या आपको पता है कि इस फिल्म से पहले ऐश्वर्या को बॉलीवुड की एक मूवी ऑफर हुई थी जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था और फिर बाद में वही सुपरहिट रही।