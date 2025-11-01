Aamir Khan की 'मेमसाब' बनने वाली थीं Aishwarya Rai, क्यों ठुकरा दी थी 90s की सुपरहिट मूवी 'राजा हिंदुस्तानी'?
हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्रियों में शुमार ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) ने अपने करियर में कई फिल्में ठुकराई भी हैं, जिनमें से एक आमिर खान (Aamir Khan) की ब्लॉकबस्टर मूवी है। अगर वह यह फिल्म कर लेतीं तो वह पहली ही फिल्म से स्टार बन जातीं। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) ने जिस भी फील्ड में काम किया, उसमें अपना 100 प्रतिशत दिया और उतनी तारीफें बटोरीं। अभिनय की दुनिया में आने से पहले वह एक सफल मॉडल थीं और मिस वर्ल्ड का खिताब भी अपने नाम कर चुकी थीं।
मॉडलिंग की दुनिया में सफलता हासिल करने के बाद ही ऐश्वर्या राय ने फिल्मी वर्ल्ड में कदम रखा था। उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया (Aur Pyaar Ho Gaya) थी जिसमें वह बॉबी देओल के साथ नजर आई थीं। मगर क्या आपको पता है कि इस फिल्म से पहले ऐश्वर्या को बॉलीवुड की एक मूवी ऑफर हुई थी जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था और फिर बाद में वही सुपरहिट रही।
ऐश्वर्या राय ने क्यों ठुकराई थी राजा हिंदुस्तानी?
यह फिल्म थी साल 1996 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी (Raja Hindustani)। राजा हिंदुस्तानी के बाद करिश्मा कपूर की किस्मत और भी चमक गई और आमिर खान ने अपनी हिट फिल्मों की लिस्ट में एक और नाम शामिल कर लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा हिंदुस्तानी में मेम साहब बनीं करिश्मा कपूर की जगह लीड रोल में ऐश्वर्या राय होने वाली थीं।
करिश्मा कपूर ने क्यों ऐश्वर्या राय को किया था रिप्लेस?
जी हां, खुद फिल्म के डायरेक्टर ने खुलासा किया था कि करिश्मा से पहले उन्होंने ऐश्वर्या राय को फिल्म ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में डायरेक्टर धर्मेंश दर्शन ने इस बारे में कहा था, "राजा हिंदुस्तानी में मेमसाब के रोल के लिए वह मेरी पहली पसंद थीं। मेरा दिल उन्हीं पर था लेकिन उन्हें अर्जेंटली मिस वर्ल्ड के लिए जाना पड़ा। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था क्योंकि मुझे एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो फिल्म और बॉलीवुड को अपना पूरा समय दे सके। यह उनकी अच्छाई थी कि उन्होंने इस बात को दिल पर नहीं लिया।"
