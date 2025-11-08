Ex गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े Salman Khan? एक्टर पर Somy Ali ने लगाया गंभीर आरोप, कहा- 'तुम अब मुझे डरा...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप के आरोपों के बाद एक बार फिर सलमान खान चर्चा में आ गए हैं। इस बार आरोप किसी डायरेक्टर या एक्टर नहीं, बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकीं एक्ट्रेस सोमी अली (Somy Ali) ने लगाया है। सोमी का कहना है कि अब भी सलमान उन्हें परेशान कर रहे हैं। साथ ही उन्हें और उनकी NGO को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

सोमी ने सलमान पर हैरेसमेंट का लगाया आरोप सोमी अली ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि सलमान खान 2025 में भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें एक्टर की तरफ से धमकी मिल रही है। उन्होंने दावा किया, "सलमान मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हैं। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। सलमान मुझे 2025 में भी बुली कर रहे हैं।" सोमी का दावा है कि सलमान ने उन्हें अनजाने नंबर से फोन कर धमकी दी है कि अगर वह उनके बारे में कुछ कहेंगी तो अनजाम अच्छा नहीं होगा।