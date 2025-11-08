Language
    Ex गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े Salman Khan? एक्टर पर Somy Ali ने लगाया गंभीर आरोप, कहा- 'तुम अब मुझे डरा...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:47 PM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। एक्टर पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सलमान खान उन्हें धमका रहे हैं और उनकी NGO नो मोर टीयर्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 

    सलमान खान पर एक्स गर्लफ्रेंड ने लगाया गंभीर आरोप। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप के आरोपों के बाद एक बार फिर सलमान खान चर्चा में आ गए हैं। इस बार आरोप किसी डायरेक्टर या एक्टर नहीं, बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकीं एक्ट्रेस सोमी अली (Somy Ali) ने लगाया है। सोमी का कहना है कि अब भी सलमान उन्हें परेशान कर रहे हैं। साथ ही उन्हें और उनकी NGO को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

    सोमी ने सलमान पर हैरेसमेंट का लगाया आरोप

    सोमी अली ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि सलमान खान 2025 में भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें एक्टर की तरफ से धमकी मिल रही है। उन्होंने दावा किया, "सलमान मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हैं। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। सलमान मुझे 2025 में भी बुली कर रहे हैं।" सोमी का दावा है कि सलमान ने उन्हें अनजाने नंबर से फोन कर धमकी दी है कि अगर वह उनके बारे में कुछ कहेंगी तो अनजाम अच्छा नहीं होगा।

    सोमी की सौतेली बहन से मिले सलमान?

    सोमी अली का कहना कि सलमान खान ने उन्हें बॉलीवुड से बॉयकॉट कराया जिसकी वजह से कोई भी उनसे बात नहीं करते हैं, यहां तक कि उनके दोस्त भी नहीं। उनका कहना है कि सलमान, सोमी की सौतेली बहन और भांजे से मिल रहे हैं। सोमी ने कहा, "मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया कि सलमान इंडस्ट्री में हर किसी को कहते हैं कि सोमी अपना प्लॉट भूल चुकी हैं। मैं पागल हो गई हूं।"

    सोमी को बॉलीवुड सेलेब्स ने चुप रहने की दी सलाह 

    सोमी अली ने एक और पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा, "मुझे बॉलीवुड के सभी आदमियों ने सलाह के नाम पर चुप रहने के लिए मजबूर किया है, वे मुझसे कहते हैं, 'अच्छा होगा कि तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। आगे बढ़ना ही बेहतर है।' हां यह तब होता है जब तुम्हारा अतीत 2020 से लेकर आज तक तुम्हें परेशान न कर रहा हो। बहुत हो गया। अब और चुप नहीं। सब साले नौटंकी करते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊं।" 

     
     
     
    सोमी ने आगे कहा, "तुमने पीड़ितों की मदद करने वाले मेरे शो को बर्बाद कर दिया है। तुमने मेरे टीनएज दोस्तों को मुझसे बात करने से रोक दिया है। तुमने लोगों को यह यकीन दिलाया है कि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूं। तुमने मुझे हर जगह से बॉयकॉट कर दिया है। अब और नहीं। अगर कोई ऊपर वाला है और अगर न्याय है, तो भगवान तुम्हें उन सभी कामों की सजा देगा जो तुमने इतने सारे लोगों के साथ किए हैं। तुम एक सोशियोपैथिक नार्सिसिस्टिक घटिया इंसान और एक पैथोलॉजिकल झूठे हो। तुम अब मुझे डरा नहीं सकते। लूजर।"

    बता दें कि सोमी अली और सलमान खान का साल 1998 में ब्रेकअप हो गया था। कहा जाता है कि दोनों ने 8 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था। इससे पहले सोमी ने उन पर मारपीट का भी आरोप लगाया था।

