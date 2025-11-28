Tere Ishk Mein BO Prediction: रिलीज से पहले ही धनुष-कृति की फिल्म की तूफानी रफ्तार, इतने करोड़ से होगी ओपनिंग?
Tere Ishk Mein Release: साल 2025 में बॉलीवुड में रोमांस की बरसात देखने को मिली। सैयारा के बाद अब कृति सेनन (Kriti Sanon) और धनुष की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए आ रही है। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म से पहले दिन कमाई की कितनी उम्मीद है, नीचे पढ़ें पूरी खबर:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कृति सेनन और धनुष की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'तेरे इश्क में' इस फ्राइडे दस्तक देने को तैयार है। आनंद एल राय की फिल्म में पहली बार इन दोनों की जोड़ी साथ में नजर आएगी। सैयारा के बाद ये इस साल की दूसरी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म है, जिसका ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया है।
पैन इंडिया रिलीज इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। मूवी की एडवांस बुकिंग बुधवार को शुरू हो गई थी। रिलीज से पहले ही 'तेरे इश्क में' ने एक अच्छी खासी रकम कमा ली है। धनुष की ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती हैं, नीचे पढ़ें डिटेल्स:
एडवांस बुकिंग से तेरे इश्क में की हुई इतनी कमाई?
सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलीज से एक दिन पहले तक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' की गुरुवार की रात तक टोटल 1 लाख 92 हजार टिकट ऑनलाइन सोल्ड आउट हो चुकी हैं और थिएटर में जाकर वहां टिकट विंडो से कितने लोगों ने टिकट ली है, उसका डेटा अभी सामने नही आया है। धनुष और कृति सेनन स्टारर ये फिल्म तमिल और हिंदी दो भाषाओं में रिलीज होगी, जिसमें से हिंदी में फिल्म की 1,68,608 टिकट बिक्री हुई और तमिल में 23,789 के आसपास टिकट बिकी है।
तेरे इश्क में हिंदी में 12, 520 शोज मिले हैं, तो वहीं तमिल में 1058। इन दोनों भाषाओं को मिलाकर नेशनल चेन में इस मूवी को टोटल 13,578 शोज मिले हैं। 1.9 लाख टिकट बिक्री से तेरे इश्क में ने रिलीज से पहले ही तकरीबन 4.46 करोड़ का बिजनेस कर लिया है।
बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़
अगर एडवांस बुकिंग को देखा जाए और साथ ही फिजिकली टिकट खरीद की बात की जाए, तो उम्मीद जताई जा रही है कि 'तेरे इश्क में' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 25 से 35 करोड़ के बीच की ओपनिंग ले सकती है। जिस तरह से धनुष और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म के ट्रेलर को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, उससे उम्मीद है कि ये फिल्म हिंदी में 10 से 12 करोड़ की ओपनिंग ले लेगी। इसके अलावा धनुष की साउथ में एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, जिसके कारण वहां भी ये फिल्म 15 करोड़ के ऊपर जा सकती है।
ओवरऑल इंडिया में फिल्म की ओपनिंग 25 से 35 करोड़ तक की हो सकती है। अगर 'तेरे इश्क में' पहले दिन 25 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर कर लेती है, तो मूवी साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म 'सैयारा' का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ देगी।
