Tere Ishk Mein BO Prediction: रिलीज से पहले ही धनुष-कृति की फिल्म की तूफानी रफ्तार, इतने करोड़ से होगी ओपनिंग?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कृति सेनन और धनुष की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'तेरे इश्क में' इस फ्राइडे दस्तक देने को तैयार है। आनंद एल राय की फिल्म में पहली बार इन दोनों की जोड़ी साथ में नजर आएगी। सैयारा के बाद ये इस साल की दूसरी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म है, जिसका ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया है।



पैन इंडिया रिलीज इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। मूवी की एडवांस बुकिंग बुधवार को शुरू हो गई थी। रिलीज से पहले ही 'तेरे इश्क में' ने एक अच्छी खासी रकम कमा ली है। धनुष की ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती हैं, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडवांस बुकिंग से तेरे इश्क में की हुई इतनी कमाई? सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलीज से एक दिन पहले तक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' की गुरुवार की रात तक टोटल 1 लाख 92 हजार टिकट ऑनलाइन सोल्ड आउट हो चुकी हैं और थिएटर में जाकर वहां टिकट विंडो से कितने लोगों ने टिकट ली है, उसका डेटा अभी सामने नही आया है। धनुष और कृति सेनन स्टारर ये फिल्म तमिल और हिंदी दो भाषाओं में रिलीज होगी, जिसमें से हिंदी में फिल्म की 1,68,608 टिकट बिक्री हुई और तमिल में 23,789 के आसपास टिकट बिकी है।

बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़ अगर एडवांस बुकिंग को देखा जाए और साथ ही फिजिकली टिकट खरीद की बात की जाए, तो उम्मीद जताई जा रही है कि 'तेरे इश्क में' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 25 से 35 करोड़ के बीच की ओपनिंग ले सकती है। जिस तरह से धनुष और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म के ट्रेलर को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, उससे उम्मीद है कि ये फिल्म हिंदी में 10 से 12 करोड़ की ओपनिंग ले लेगी। इसके अलावा धनुष की साउथ में एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, जिसके कारण वहां भी ये फिल्म 15 करोड़ के ऊपर जा सकती है।