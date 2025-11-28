Tere Ishk Mein को देखकर आशिकों का दिल हुआ छलनी, धनुष-कृति की फिल्म के आगे 'सैयारा' भी मांग रही पानी!
Tere Ishk Mein X Review: हालिया फिल्म तेरे इश्क में सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। धनुष और कृति सेनन की इस फिल्म को लेकर काफी समय से बज बना हुआ था। आनंद एल राय निर्देशित इस फिल्म को लेकर जितनी बेकरारी दिख रही थी, क्या देखने के बाद दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाई या नहीं, जानिए उनका रिव्यू।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी गलियारों में एक बार फिर रोमांटिक फिल्म को लेकर बज तेज हो गया है। जुलाई के महीने में हर ओर 'सैयारा' का क्रेज दिख रहा था, अब धनुष और कृति सेनन स्टारर मूवी तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein) सुर्खियां बटोर रही है।
आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म तेरे इश्क में आज यानी 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। धनुष (Dhanush) और कृति सेनन (Kriti Sanon) काफी समय से फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। अब मूवी रिलीज हो गई है, ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि दर्शकों को यह फिल्म कैसी लगी और आपको इसे देखना चाहिए या नहीं।
रांझणा जैसी शानदार है तेरे इश्क में मूवी
अभी-अभी बैंगलोर में तेरे इश्क में देखी और क्या शानदार फिल्म है। आनंद एल राय ने अच्छा निर्देशन किया है। धनुष की एक्टिंग भी काबिल-ए-तारीफ और हैरान करने वाली थी। ईमानदारी से कहूं तो म्यूजिक एल्बम अच्छा था, खासकर एआर रहमान वाला। मेरा फेवरेट आवारा और टइटल ट्रैक है। लेखन अच्छा है, कुछ सीन्स नोस्टाल्जिक फीलिंग्स देते हैं। मेरी राय से यह रांझणा जैसी बढ़िया फिल्म है। स्क्रीन्स पर इमोशन दिखाने में आनंद एल राय जीनियस हैं।
Just finished watching Tere Ishq Mein in Bangalore and what a brilliant film!— Khurram Farooqui 🇮🇳 (@iamkhur) November 28, 2025
Superb direction by Anand L. Rai, outstanding acting by Dhanush—truly brilliant and surprising.
To be honest, the music album is fabulous, especially by A.R. Rahman. My favourites are "Awaara" and… pic.twitter.com/nylzpCX3CG
धनुष-कृति ने दी धांसू परफॉर्मेंस
एक यूजर ने इस फिल्म को साढ़े तीन रेटिंग दी है। यूजर का कहना है कि फिल्म को चीजों पर टिकी थी- शानदार परफॉर्मेंस और खूबसूरत पल। आनंद एल राय ने कहानी को बेहतर ढंग से पर्दे पर उतारा है। धनुष और कृति की परफॉर्मेंस भी दमदार थी। बाकी कलाकार का काम भी उम्दा था। एआर रहमान के म्यूजिक ने फिल्म में जादू करने का काम किया है।
#OneWordReview...#TereIshkMein: GRIPPING— Tushar Jadhav (@imjadhavtushar) November 28, 2025
Rating: ⭐️⭐️⭐½
The film rests on two major strengths: several captivating moments and stellar performances [#Dhanush outstanding, #KritiSanon terrific]. #TereIshkMeinReview
Director #AanandLRai, known for exploring complex human… pic.twitter.com/sUxEvS4tfq
कहां चूकी तेरे इश्क में?
तेरे इश्क में मूवी को लेकर एक ने लिखा, "अब तक स्लो नरेशन के साथ एक एंटरटेनिंग लव ड्रामा। धनुष का लुक और परफॉर्मेंस शानदार था। वह एक एंग्री यंग मैन और एयरफोर्स ऑफिसर के रूप में चमके। आनंद एल राय ने धीरे-धीरे ड्रामा बनाया और वह धनुष का विंटेज वर्जन लेकर आए। कृति सनोन की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और धनुष के साथ उनके सीन लाजवाब थे। फ्लैशबैक में लव वाले हिस्से अच्छे लगे। ए आर रहमान के गाने और स्कोर फिल्म का मेन पिलर हैं। रनटाइम थोड़ा लंबा था और इसमें कुछ छोटे लैग हैं। इंटरवल कॉन्फ्लिक्ट आम लगा। देखते हैं कि यह ड्रामा सेकंड हाफ में कैसा होता है।"
#TereIshkMein First Half Review 🍿:— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) November 28, 2025
- An Entertaining Love drama So far with Slow Narration..✌️
- #Dhanush's Look & Performance was Superb..🔥 D Shined as an Angry Young man & Airforce officer..👌
- #AnandLRai Slowly built up the drama & he Brought out the Vintage Version of… pic.twitter.com/OZRdcTroXc
बाकी सोशल मीडिया यूजर्स भी तेरे इश्क में का डायरेक्शन, एक्टिंग, बीजीएम, म्यूजिक, सिनेमैटोग्राफी और राइटिंग को पसंद कर रहे हैं, लेकिन सेकंड हाफ से ज्यादा पसंद फर्स्ट हाफ को कर रहे हैं।
