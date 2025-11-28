Tere Ishk Mein को देखकर आशिकों का दिल हुआ छलनी, धनुष-कृति की फिल्म के आगे 'सैयारा' भी मांग रही पानी!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी गलियारों में एक बार फिर रोमांटिक फिल्म को लेकर बज तेज हो गया है। जुलाई के महीने में हर ओर 'सैयारा' का क्रेज दिख रहा था, अब धनुष और कृति सेनन स्टारर मूवी तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein) सुर्खियां बटोर रही है।

आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म तेरे इश्क में आज यानी 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। धनुष (Dhanush) और कृति सेनन (Kriti Sanon) काफी समय से फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। अब मूवी रिलीज हो गई है, ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि दर्शकों को यह फिल्म कैसी लगी और आपको इसे देखना चाहिए या नहीं।

रांझणा जैसी शानदार है तेरे इश्क में मूवी अभी-अभी बैंगलोर में तेरे इश्क में देखी और क्या शानदार फिल्म है। आनंद एल राय ने अच्छा निर्देशन किया है। धनुष की एक्टिंग भी काबिल-ए-तारीफ और हैरान करने वाली थी। ईमानदारी से कहूं तो म्यूजिक एल्बम अच्छा था, खासकर एआर रहमान वाला। मेरा फेवरेट आवारा और टइटल ट्रैक है। लेखन अच्छा है, कुछ सीन्स नोस्टाल्जिक फीलिंग्स देते हैं। मेरी राय से यह रांझणा जैसी बढ़िया फिल्म है। स्क्रीन्स पर इमोशन दिखाने में आनंद एल राय जीनियस हैं।