भांग खाने के बाद 8 घंटे तक हंसता रहा बॉलीवुड एक्टर, मारिजुआना ट्राई करने पर बोला- 'मैं पागल हो गया था'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनय और निर्देशन में अव्वल एक दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) बेबाक कलाकारों में गिने जाते हैं। बड़े पर्दे पर उनके काबिल-ए-तारीफ अभिनय का कोई जवाब नहीं है। वह जिस तरह पर्दे पर अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, निजी जिंदगी में भी यह सिलसिला चलता रहता है।

हाल ही में, अनुपम खेर ने एक किस्सा शेयर किया है जो अब वायरल हो गया है। एक्टर ने बताया कि उन्होंने एक बार मारिजुआना और भांग ट्राई किया था जिसके बाद उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्होंने कसम खा ली थी कि वह दोबारा इसे नहीं खाएंगे।

मारिजुआना ट्राई करने के बाद ऐसी हो गई थी हालत अनफिल्टर्ड बाय समदिश के साथ बातचीत में 70 साल के अनुपम खेर ने मारिजुआना ट्राई करने का किस्सा शेयर किया है। उन्हंने बताया, "मुझे लगता है कि मैंने दो कश लिए होंगे और फिर मैंने आसमान की तरफ देखा। एयरपोर्ट से कोई प्लेन उड़ान भर चुका होगा, इसलिए मैंने उसे देखना शुरू कर दिया। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आसमान में एक छोटा सा बिंदु नहीं बन गया। मुझे लगता है कि मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वह हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर गया।"